《香港报摘》--其他报纸重要消息1月30日

* 明报:

--澳门"赌王"何鸿燊三太陈婉珍,最近以月租20万港元租出旗下石澳山仔道4号,已命名为安利花园(UNIR Garden)的其中一幢洋房,实用尺租达50港元,创同区新高.

--因业务涉及国家机密而仍然停牌的内地仪表生产商--中国高精密 发盈警,指截至去年12月的中期盈利将按年明显下降.

* 星岛日报:

--中国新电信 拟通过收购经营个人宽频接入业务的赛尔无线75%股权,进军内地通讯行业,并计划通过赛尔无线申请内地虚拟营运商牌照.

--香港电讯 旗下PCCW Global与越南邮政电信集团签订合作备忘录,双方将组成策略合作,共同拓展东南亚及其他地区的业务机会.

--自本月初地产代理销售二手楼,规定须使用实用面积计价后,地产代理监管局至今录得54宗违规个案.该局表示,目前违规情况不算严重,现况仍感满意.

* 苹果日报:

--消息指,中国远洋 去年料录得近百亿元人民币巨大亏损,国务院仍未决定是否补贴注资.

--据内地媒体报导,美高梅中国 旗下澳门美高梅,已入禀高等法院,向两名内地富豪追讨逾3,000万港元借款,其中包括现任湖北省人大代表谢小青,及上海女富豪邹蕴玉.美高梅发言人对事件不愿置评.

* 东方日报:

--停牌10个月的岁宝百货 将于今天复牌.该公司公布去年6月底止中期业绩,按年转盈为亏约1,380万元人民币,与该公司早前预测半年盈利大减不符.

--市场消息透露,中石化集团旗下的中石化炼化工程已积极筹备上市,最快5月中登场,进行招股工作,集资额高达20亿美元,上市计划冀于上半年前完成.

* 文汇报:

--永隆银行助理总经理黄睿表示,预计前海对人民币贷款的需求不会快速增加,而未来贷款的利率会逐步上升.他透露,永隆银行有意在前海设立分支机构,但现时未有具体计划.

--化妆及护理产品销售商欧舒丹 公布,截至去年12月底止九个月销售净额同比增加17.6%至8.013亿欧元,但在内地及香港的销售增幅出现放缓,期内香港销售增幅收窄至15.7%.

* 大公报:

--兖矿集团总经理、兖州煤业 董事长李位民表示,兖矿集团去年逆势而上,煤炭生产经营总量增长达24%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.