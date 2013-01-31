《香港报摘》--经济日报1月31日

《中国重要政经日程》--3月29日-9月
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* 要闻版头条:
--美国联储局完成两天会议,维持超低息及宽松政策不变,每月仍将购买850亿美元国债及按揭担保证券(MBS),直至就业持续明显改善为止,美股变化不大.
* 其他:
--"抽水潮"(集资潮)蔓延至中小型股份,波司登 及新海能源 昨分别被独立股东减持,共套现近8亿港元.
--中国中冶 称,由于承建中信泰富 的澳洲铁矿工程总成本,超出中信集团已认可的成本部分,故须就此作出约31亿元人民币的当期合同预计损失.
--瑞信公布"新兴市场消费调查2013"结果,指亚洲消费者信心进一步加强,而中国市场的消费今年将由高科技电子产品及教育两大主题主导.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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--记者获悉，中国10个尚未出台农垦改革发展实施意见的省份必须在6月底前出台，《中央直属垦区管理办法》等一系列支持农垦改革的配套政策措施正加快出台。从已出台的实施意见及下一步改革计划来看，多数集团化垦区将改组组建农垦国有资本投资运营公司、混改、资产证券化等作为下一阶段改革试点的重要内容，积极部署实施。
路透伦敦3月28日 - 本周聚首瑞士的主要石油贸易商称，他们预计如果俄罗斯认真执行减产，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国将把减产协议延长到今年下半年。