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亚洲 | 2013年 1月 31日 星期四 08:02 BJT

《香港报摘》--经济日报1月31日

* 要闻版头条:

--美国联储局完成两天会议,维持超低息及宽松政策不变,每月仍将购买850亿美元国债及按揭担保证券(MBS),直至就业持续明显改善为止,美股变化不大.

* 其他:

--"抽水潮"(集资潮)蔓延至中小型股份,波司登 及新海能源 昨分别被独立股东减持,共套现近8亿港元.

--中国中冶 称,由于承建中信泰富 的澳洲铁矿工程总成本,超出中信集团已认可的成本部分,故须就此作出约31亿元人民币的当期合同预计损失.

--瑞信公布"新兴市场消费调查2013"结果,指亚洲消费者信心进一步加强,而中国市场的消费今年将由高科技电子产品及教育两大主题主导.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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