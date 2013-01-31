《香港报摘》--信报1月31日

* 要闻版头条:

--台湾诚品书店 昨天在台湾OTC交易所挂牌,获402倍超额认购,首日股价大升27%.总经理吴旻洁透露,本港铜锣湾店开业未够半年,收入已比得上敦化南路的旗舰店,可见诚品模式在港行得通;诚品拟在中环和九龙再开三家分店,并于年底进军内地.

* 其他:

--曾爆出大股东押股贷款以发展私人业务的亨得利 >被杂志列出店舖良莠不齐、连失大品牌代理等"五宗罪",拖累股价昨天大跌13%.公司表示,经营业绩稳定增长,与国际手表品牌供应商保持良好合作关系及业务正常运作.

--华人饮食集团 拟斥资2亿港元透过认购可换股债券方式,收购有"富豪饭堂"之称的福临门旗下的香港及九龙两家酒家的逾40%股权.

--法巴大中华区高级策略师罗念慈预测,中国经济在2013年增速可达8.5%.他指外围货币宽松,而国内又有基建和保障房带动诸多行业发展;预计下半年财政支出会调到中性,因此经济复苏动力可以持续到明年年头.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.