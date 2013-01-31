《香港报摘》--信报1月31日

《中国重要政经日程》--3月29日-9月
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* 要闻版头条:
--台湾诚品书店 昨天在台湾OTC交易所挂牌,获402倍超额认购,首日股价大升27%.总经理吴旻洁透露,本港铜锣湾店开业未够半年,收入已比得上敦化南路的旗舰店,可见诚品模式在港行得通;诚品拟在中环和九龙再开三家分店,并于年底进军内地.
* 其他:
--曾爆出大股东押股贷款以发展私人业务的亨得利 >被杂志列出店舖良莠不齐、连失大品牌代理等"五宗罪",拖累股价昨天大跌13%.公司表示,经营业绩稳定增长,与国际手表品牌供应商保持良好合作关系及业务正常运作.
--华人饮食集团 拟斥资2亿港元透过认购可换股债券方式,收购有"富豪饭堂"之称的福临门旗下的香港及九龙两家酒家的逾40%股权.
--法巴大中华区高级策略师罗念慈预测,中国经济在2013年增速可达8.5%.他指外围货币宽松,而国内又有基建和保障房带动诸多行业发展;预计下半年财政支出会调到中性,因此经济复苏动力可以持续到明年年头.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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--记者获悉，中国10个尚未出台农垦改革发展实施意见的省份必须在6月底前出台，《中央直属垦区管理办法》等一系列支持农垦改革的配套政策措施正加快出台。从已出台的实施意见及下一步改革计划来看，多数集团化垦区将改组组建农垦国有资本投资运营公司、混改、资产证券化等作为下一阶段改革试点的重要内容，积极部署实施。
路透伦敦3月28日 - 本周聚首瑞士的主要石油贸易商称，他们预计如果俄罗斯认真执行减产，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国将把减产协议延长到今年下半年。