香港报摘》--其他报纸重要消息1月31日

* 明报:

--据联交所股权披露显示,春天百货 上周四(24日)获王府井百货的大股东--北京王府井国际商业发展公司,在场外以每股1.2港元增持约16.64亿股,所持权益达39.53%,成为春天百货的大股东.

* 星岛日报:

--北京消息指,唐英年、恒基地产 副主席李家杰、福建社团联会会长林树哲、凤凰卫视 行政总裁刘长乐和医管局主席胡定旭将会晋身全国政协常委之列.而国务院港澳办主任王光亚和全国政协副主席廖晖不在政协名单之内.

--会德丰地产 以13.88亿港元夺得在上周截标的屯门扫管笏限量地.常务董事黄光耀表示,对投得土地感高兴,有意打造低密度住宅,分为独立式洋房及分层豪宅两部分,连地价及建筑成本等在内,初步总投资额约35亿港元.

* 苹果日报:

--联想集团 主席杨元庆透露,上季内地智能手机销量已达约900万部,较前季度激增近三成.

* 东方日报:

--摩根士丹利对亚太区(除日本外)焦点股名单进行调整,剔除金沙中国 、碧桂园 、国药,加入友邦 、雅居乐 及腾讯.

--青岛啤酒 公布,持有51%股权的深圳青啤朝日分别与朝日啤酒及朝日啤酒(中国),签署两份产品经销合同,有效期由今年1月1日起至12月31日.两份合同的金额上限分别约为5,607.46万元及1,446.81万元人民币.

* 文汇报:

--中国海外 主席孔庆平认为,去年集团在港成功购入两幅土地,香港区销售额有70亿港元.他表示期望能够活跃参与投地,保持在港的适度投资.

--罗兵咸永道的研究指,由于全球经济不确定性和内地经济增长放缓,2012年中国整体并购交易总数量下降26%至4,115宗,金额则下跌9%至1,995亿美元,创5年新低.

* 大公报:

--人保集团 表示,该集团拟提出2013年度新增固定资产投资预算合计16.66亿元人民币,其中包括基本建设投资预算15.19亿元人民币. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.