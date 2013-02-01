《香港报摘》--经济日报2月1日

* 要闻版头条:

--港股连升五个月,1月累升1,072点,创出美国自去年9月推出QE3后,升幅最劲的一个月;五个月的上升周期亦是三年半以来首见.投资界展望,港股短线整固难免,需待蛇年后才再发力.

* 其他:

--泰国正大集团收购平保 12%股权交易,审批限期今日届满.尽管这宗580亿港元大额交易披上"代客泊车"色彩,惹来难产的揣测,但市场消息指,交易的原班人马有信心获批.

--财政司司长曾俊华昨在立法会指,留意到近期楼市交投,有再次转趋炽热的可能;他强调,如有需要,会毫不犹豫再出招.他亦不会接纳任何削弱买家印花税(BSD)和额外印花税(SSD)措施的建议.

--中信泰富 日前坚称,毋须承担中信集团函件内有关澳洲铁矿成本再超支9.5亿美元,至43.57亿美元的任何义务,但中国中冶 董事长经天亮反驳指,新资金安排是与中信集团及中信泰富协商后的共识.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.