《香港报摘》--经济日报2月1日

金砖国家：4月7日股汇市收盘纵览
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
* 要闻版头条:
--港股连升五个月,1月累升1,072点,创出美国自去年9月推出QE3后,升幅最劲的一个月;五个月的上升周期亦是三年半以来首见.投资界展望,港股短线整固难免,需待蛇年后才再发力.
* 其他:
--泰国正大集团收购平保 12%股权交易,审批限期今日届满.尽管这宗580亿港元大额交易披上"代客泊车"色彩,惹来难产的揣测,但市场消息指,交易的原班人马有信心获批.
--财政司司长曾俊华昨在立法会指,留意到近期楼市交投,有再次转趋炽热的可能;他强调,如有需要,会毫不犹豫再出招.他亦不会接纳任何削弱买家印花税(BSD)和额外印花税(SSD)措施的建议.
--中信泰富 日前坚称,毋须承担中信集团函件内有关澳洲铁矿成本再超支9.5亿美元,至43.57亿美元的任何义务,但中国中冶 董事长经天亮反驳指,新资金安排是与中信集团及中信泰富协商后的共识.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 108.99 +0.95 +0.88 1939187 京东 32.01 -0.22 -0.68 5651022 新浪 70.60 -0.37 -0.52 735977 搜狐 39.05 -0.18 -0.46 93473 网易 277.22 +1.21 +0.44 781605 百度 172.44 -0.94 -0.54 1963453 台湾 台湾积体电路