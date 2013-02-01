《香港报摘》--信报2月1日

金砖国家：4月7日股汇市收盘纵览
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
* 要闻版头条:
--农历新年将至,发展商争先部署新春第一盘,当中以新地 最积极,将军澳天晋II加推之际,元朗及西环两个全新项目已前后脚不断软销.一直惜售的恒隆地产 亦扬言分阶段推售大角咀浪澄湾及九龙站君临天下.
* 其他:
--中移动 旗下中国移动香港,近日与一间新本地流动服务供应商合作,以网络共享方式(MOCN)方式提供3G网络,解决网络质素不稳定的问题.行政总裁李帆风指出,公司第二季或会在港推出支援TD-LTE制式的4G国产智能手机.
--中银香港 副总裁杨志威表示,今年中银会对本港逾40间大分行运作进行改动,大力推行电子签名版以达到服务无纸化.
--金沙 母企Las Vegas Sands 公布的全年业绩,当中包括金沙中国的部分.据美国会计原则,金沙中国去年第四季总收益净额按年增48%,至19.7亿美元;纯利则增52.3%,至4.67亿美元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 108.99 +0.95 +0.88 1939187 京东 32.01 -0.22 -0.68 5651022 新浪 70.60 -0.37 -0.52 735977 搜狐 39.05 -0.18 -0.46 93473 网易 277.22 +1.21 +0.44 781605 百度 172.44 -0.94 -0.54 1963453 台湾 台湾积体电路