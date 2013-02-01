《香港报摘》--信报2月1日

* 要闻版头条:

--农历新年将至,发展商争先部署新春第一盘,当中以新地 最积极,将军澳天晋II加推之际,元朗及西环两个全新项目已前后脚不断软销.一直惜售的恒隆地产 亦扬言分阶段推售大角咀浪澄湾及九龙站君临天下.

* 其他:

--中移动 旗下中国移动香港,近日与一间新本地流动服务供应商合作,以网络共享方式(MOCN)方式提供3G网络,解决网络质素不稳定的问题.行政总裁李帆风指出,公司第二季或会在港推出支援TD-LTE制式的4G国产智能手机.

--中银香港 副总裁杨志威表示,今年中银会对本港逾40间大分行运作进行改动,大力推行电子签名版以达到服务无纸化.

--金沙 母企Las Vegas Sands 公布的全年业绩,当中包括金沙中国的部分.据美国会计原则,金沙中国去年第四季总收益净额按年增48%,至19.7亿美元;纯利则增52.3%,至4.67亿美元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.