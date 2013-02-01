《香港报摘》--其他报纸重要消息2月1日

* 明报:

--港府昨晚为"奶粉荒"开跨部门会议,研究以法例限制出境奶粉数量,初步拟每人每日限带两至三罐,一篮子措施待拍板后,最快今午公布.

* 星岛日报:

--政府公布,截至去12月底本财年首九个月录得400亿港元盈余.财政司司长曾俊华开始与立法会政党约晤,讨论如何运用这笔巨大盈余,预料退税、减免差饷等措施都会在月底的预算案中出台.

--地产建设商会日前再向立法会及政府递交买家印花税(BSD)反建议书,倡议提出多项豁免,再次提出旧楼重建项目取得八成或以上业权,发展商可退回早前已缴交的BSD,又谓港人公司买家只要符合商会建议的条件,可获得豁免税款.

* 苹果日报:

--新世界发展 旗下尖沙嘴项目--名铸,趁近日豪宅市场转旺,推出66楼B室巨型示范单位,建筑面积5,260方尺.市场消息指,单位意向建筑尺价约4.65万元,意向价约2.5亿港元,挑战项目新高.

* 东方日报:

--据联交所股权资料,中煤能源 于本月25日,遭贝莱德场外减持2,572.81万股H股,好仓降至10.86%.

--中信大锰 旗下间接全资附属公司中信大锰矿业,委任光大银行及建设银行担任票据发行的主承销商及副主承销商.票据的发行合共本金总额将不会超过10亿元人民币,每期票据期限不超过三年.

* 文汇报:

--中国电力 发盈喜,预期截至去年底止全年股东应占综合净利润将按年大幅增长,主要由于水电售电量明显上升,以及火电上网电价受前年电价上调的翘尾影响所致.

--中国东方航空 宣布,该公司与澳洲航空在香港合资设立捷星香港航空公司的反垄断申请,已获得国家商务部批准.据透露,捷星香港已经完成在港注册,计划将于今年投入正式运营.

* 大公报:

--香港交易所 位于将军澳的新一代数据中心开幕.管理层表示,现时约有100个机构租用系统,这些机构的成交量占市场成交约15%.

--恒生银行 首席经济师严爱群对今年人民币存款增长十分乐观,预期今年年底将达1万亿元人民币,大幅增长65.84%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.