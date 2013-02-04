《香港报摘》--经济日报2月4日

* 要闻版头条:

--内地股市牛气现带动本港挂牌的A股ETF成交火热,散户动辄以高至10%的溢价于交易所买卖,原来不少具优势的大户,已可透过一手发行机制,以零溢价认购(入场费最少逾400万元人民币),赢尽A股声浪.但RQFII额度由基金公司自身持有,要零溢价买入需手快.

* 其他:

--财政司司长曾俊华正考虑在月底公布《财政预算案》中，推出一揽子逾百亿元的纾困措施,包括打工仔可退税,业主可宽免差饷,代公屋户交租、综援户可出双粮等.

--新一届全国政协名单日前正式接盅,今届特邀香港人士的界别有124人,致令来自香港的全国政协委员增至约171人,包括汇丰银行亚太区行政总裁王东胜、恒生银行前副董事长梁高美懿等.

--前财政司司长梁锦松发楼市预警,指数年后住宅供应增加,若按揭利率又回升,担心再现"八万五"(1997年)楼市大跌.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.