《香港报摘》--经济日报2月4日

日本已公布经济指标--2017/4/6
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
* 要闻版头条:
--内地股市牛气现带动本港挂牌的A股ETF成交火热,散户动辄以高至10%的溢价于交易所买卖,原来不少具优势的大户,已可透过一手发行机制,以零溢价认购(入场费最少逾400万元人民币),赢尽A股声浪.但RQFII额度由基金公司自身持有,要零溢价买入需手快.
* 其他:
--财政司司长曾俊华正考虑在月底公布《财政预算案》中，推出一揽子逾百亿元的纾困措施,包括打工仔可退税,业主可宽免差饷,代公屋户交租、综援户可出双粮等.
--新一届全国政协名单日前正式接盅,今届特邀香港人士的界别有124人,致令来自香港的全国政协委员增至约171人,包括汇丰银行亚太区行政总裁王东胜、恒生银行前副董事长梁高美懿等.
--前财政司司长梁锦松发楼市预警,指数年后住宅供应增加,若按揭利率又回升,担心再现"八万五"(1997年)楼市大跌.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 曾祥进)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。