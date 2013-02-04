《香港报摘》--信报2月4日

* 要闻版头条:

--承接上月旺势,发展商赶推新盘,将军澳天晋二沽清两批共100伙,并部署推售2房单位,合计售出195伙,按周跌不足10%.业界人士表示,临近新春,新盘销情将放缓,但在发展商赶在4月新例前推盘,二手市场受制缺盘及叫价过高,购买力继续投向新盘.在现市况不变下,料小阳春将延至农历新年后.

* 其他:

--市场消息透露,内地食品及饮品销售商天喔集团上周正式向港交所 递交上市申请,争取今年上半年挂牌.

--游资泛滥,一众内房股今年纷纷涌港抽水,累计融资已超过80亿美元.该报统计,今明两年将有14家内房股债券到期,合计金额达到50亿美元,该批公司须于今年开始筹备赎回资金,据悉,大部分将选择以新债换旧债,主因目前债券息率远较数年新低.

--新兴的零售电子支付工具日增,为使用家得到适当保障,金管局建议从事多用途储值工具的发行机构必须领牌,为减低用家因失卡或盗窃的损失,以装置为基础的储值工具,拟设储值上限为3,000港元,但以网络为基础的储值工具则不设上限,淘宝网Paypal在港经营或须领牌.

--为清理累计多年的库存问题,李宁 斥资18亿元人民币,推出渠道复兴计划,然而市场人士关注该计划的成效和风险,质疑李宁的经销商能否真正清理存货,并预计渠道复兴计划的金额迟早需加码.

--中兴通讯 此前预计去年亏损逾25亿元人民币,中兴手机市场行销部总监吕钱浩解释,随着公司今年转为精品策略,主攻发达国际及中高端市场,预计今年一季度手机业务可实现盈亏相抵.

--中国保绿 首席执行官江游称,公司未来立足发展20兆瓦以下的分布式电站建设.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.