《香港报摘》--信报2月4日

日本已公布经济指标--2017/4/6
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
* 要闻版头条:
--承接上月旺势,发展商赶推新盘,将军澳天晋二沽清两批共100伙,并部署推售2房单位,合计售出195伙,按周跌不足10%.业界人士表示,临近新春,新盘销情将放缓,但在发展商赶在4月新例前推盘,二手市场受制缺盘及叫价过高,购买力继续投向新盘.在现市况不变下,料小阳春将延至农历新年后.
* 其他:
--市场消息透露,内地食品及饮品销售商天喔集团上周正式向港交所 递交上市申请,争取今年上半年挂牌.
--游资泛滥,一众内房股今年纷纷涌港抽水,累计融资已超过80亿美元.该报统计,今明两年将有14家内房股债券到期,合计金额达到50亿美元,该批公司须于今年开始筹备赎回资金,据悉,大部分将选择以新债换旧债,主因目前债券息率远较数年新低.
--新兴的零售电子支付工具日增,为使用家得到适当保障,金管局建议从事多用途储值工具的发行机构必须领牌,为减低用家因失卡或盗窃的损失,以装置为基础的储值工具,拟设储值上限为3,000港元,但以网络为基础的储值工具则不设上限,淘宝网Paypal在港经营或须领牌.
--为清理累计多年的库存问题,李宁 斥资18亿元人民币,推出渠道复兴计划,然而市场人士关注该计划的成效和风险,质疑李宁的经销商能否真正清理存货,并预计渠道复兴计划的金额迟早需加码.
--中兴通讯 此前预计去年亏损逾25亿元人民币,中兴手机市场行销部总监吕钱浩解释,随着公司今年转为精品策略,主攻发达国际及中高端市场,预计今年一季度手机业务可实现盈亏相抵.
--中国保绿 首席执行官江游称,公司未来立足发展20兆瓦以下的分布式电站建设.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 张喜良)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。