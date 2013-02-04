《香港报摘》--其他报纸重要消息2月4日

日本股市：日经指数早盘跌至四个月低位，受美联储会议记录影响
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
* 明报:
--香港的士牌价持续创新高,市区的的士牌价由2008年的325万港元低位,升至上月的695万港元.学者指出,牌价升幅已严重偏离收租回报率,的士已由交通工具转成金融投资工具.
--香港金管局总裁陈德霖日前接受采访称,资金流入香港不会威胁内地金融稳定,反而,香港更为内地人民币市场起着缓冲作用,在岸人民币对离岸汇价差价较窄,炒卖活动并不明显.
--中国南车 公布,成功发行今年第二期超短期融资券,发行总额为20亿元人民币.
--昌兴国际 拟向Lim Asia旗下两基金发行年息8.25厘,本金3,000万美元的可转换债券.
* 星岛日报:
--新鲜牛肉价如牛市狂飙,消息称,香港政府研究多时,倾向开放活牛供港代理牌照.
--香港发展局局长陈茂波称,政府应考虑释放未完全发展的土地潜力,合作社楼宇楼龄渐长,但当中不少具重建潜力.
--香港商务及经济发展局局长苏锦梁撰文称,香港政府希望能尽快加入中国-东盟自由贸易区,并正寻找与外国缔结《促进和保护投资协定》.
* 苹果日报:
--吉利汽车 宣布,将与浙江康迪合组合营公司,进军电动车市场,合资公司注册资本10亿元人民币,双方各持50%股权,李书福出任新公司首任董事长.
* 东方日报:
--港交所 上市科主管狄勤思称,港交所将于2014年中实施短暂停牌,容许上市企业在交易时段刊登股价敏感资料公告,届时公司在刊公告后30分钟后可复牌,不过短暂停牌不包括82家A+H股公司.
* 文汇报:
--香港特区政府公布10招打击水客后,深圳各大口岸水客被迫"休整",记者走访发现,有水客将主攻目标从奶粉转移至尿布、日用品和年货食品等,但由于两地口岸加强严打,令水客大幅减少.
--泰国正大集团在上周五最后期限前获中保监会批准,从汇丰手上收购平保 15.57%股权,刺激后者在纽约ADR报价再升2.07%,以每股59港元入股价计,正大两个月已大赚116亿港元,绝对是大赢家.
* 大公报:
--富力地产 宣布,今年1月协议销售额约为26.3亿元人民币,较去年同期升115%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 张喜良)
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。
0156 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜几无变动，报每吨5,899.50美元，守住了较上日的2%涨幅。周末长假过后中国买家昨日已回归市场。