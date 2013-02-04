《香港报摘》--其他报纸重要消息2月4日

* 明报:

--香港的士牌价持续创新高,市区的的士牌价由2008年的325万港元低位,升至上月的695万港元.学者指出,牌价升幅已严重偏离收租回报率,的士已由交通工具转成金融投资工具.

--香港金管局总裁陈德霖日前接受采访称,资金流入香港不会威胁内地金融稳定,反而,香港更为内地人民币市场起着缓冲作用,在岸人民币对离岸汇价差价较窄,炒卖活动并不明显.

--中国南车 公布,成功发行今年第二期超短期融资券,发行总额为20亿元人民币.

--昌兴国际 拟向Lim Asia旗下两基金发行年息8.25厘,本金3,000万美元的可转换债券.

* 星岛日报:

--新鲜牛肉价如牛市狂飙,消息称,香港政府研究多时,倾向开放活牛供港代理牌照.

--香港发展局局长陈茂波称,政府应考虑释放未完全发展的土地潜力,合作社楼宇楼龄渐长,但当中不少具重建潜力.

--香港商务及经济发展局局长苏锦梁撰文称,香港政府希望能尽快加入中国-东盟自由贸易区,并正寻找与外国缔结《促进和保护投资协定》.

* 苹果日报:

--吉利汽车 宣布,将与浙江康迪合组合营公司,进军电动车市场,合资公司注册资本10亿元人民币,双方各持50%股权,李书福出任新公司首任董事长.

* 东方日报:

--港交所 上市科主管狄勤思称,港交所将于2014年中实施短暂停牌,容许上市企业在交易时段刊登股价敏感资料公告,届时公司在刊公告后30分钟后可复牌,不过短暂停牌不包括82家A+H股公司.

* 文汇报:

--香港特区政府公布10招打击水客后,深圳各大口岸水客被迫"休整",记者走访发现,有水客将主攻目标从奶粉转移至尿布、日用品和年货食品等,但由于两地口岸加强严打,令水客大幅减少.

--泰国正大集团在上周五最后期限前获中保监会批准,从汇丰手上收购平保 15.57%股权,刺激后者在纽约ADR报价再升2.07%,以每股59港元入股价计,正大两个月已大赚116亿港元,绝对是大赢家.

* 大公报:

--富力地产 宣布,今年1月协议销售额约为26.3亿元人民币,较去年同期升115%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.