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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 10:10 BJT

表格: 中国三大电信商1月移动电话总用户数为11.2亿户

路透香港2月21日 - 以下为中国三大电信运营商截至2013年1月底的移动电话用户数情况:(单位:百万)
    
        中移动                            中国联通                          中国电信         
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------
        3G用户  按月变   总用户  按月变   3G用户  按月变   总用户  按月变   3G用户  按月变   总用户  按月变动
                动               动               动               动               动               
 
 1月    94.98   7.05     714.7   4.38     80.13   3.67     242.9   3.61     72.06   3.01     163.2   2.56
                                                                                                     
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 (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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