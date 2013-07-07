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亚洲 | 2013年 7月 8日 星期一 07:57 BJT

《香港报摘》--经济日报7月8日

* 要闻版头条：

--美国楼市最重要指标之一，标普旗下编制的Case-Shiller综合20大城市楼价指数，统计全国单幢房子楼价，今年4月按月升2.5%创纪录新高。标普指数委员会主席David Blitzer称，经济复苏及低息下，美国楼价正广泛回升，有更强基本因素支持，预计复苏将得以持续。

* 其他：

--受“辣招”影响，香港地产代理昨日发起万人大游行，大会指有2.3万人参与，而警方则指高峰期最多5,500人。代理声言若市况转差，将有逾万人失业。惟政府回应，为整体社会利益有必要推出措施。

--擎天科技 明日上市，但与南华集团 的法律纠纷未平息。南华董事张赛娥称，已在香港及南京法院入禀，追究擎天违反协议，要求赔偿2.1亿元人民币，并指随擎天交代更多营收资料，索偿金额随时增加，且可能涉及索取公司的知识产权。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)

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