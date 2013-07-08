《香港报摘》--信报7月8日

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
* 要闻版头条：
--有大行指出，美股上周五上升，反映投资者焦点已开始从退市转移至美国经济复苏，预期纵然港股第三季仍然波动，但由于6月调整幅度已大，建议现时可以选股入场，看好资讯科技、汽车及金融股。
* 其他：
--友邦保险 首席执行官兼总裁杜嘉祺（Mark Tucker）称，随着中国居民收入水平提升，加上低保险渗透率，未来10年中国有望成为友邦最大的市场。
--中联重科 董事长詹纯新表示，首季属于公司调整期，经营已从谷底慢慢回升，从目前来看，上半年没发盈警需要。
--专门生产商务客机的庞巴迪（Bombardier）计划本月底试飞载客最多150人的“C系列”区域航机 (Regional Jet)，与廉航的常用机种，包括空中巴士A320及波音B737客机直接竞争。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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