《香港报摘》--信报7月8日

* 要闻版头条：

--有大行指出，美股上周五上升，反映投资者焦点已开始从退市转移至美国经济复苏，预期纵然港股第三季仍然波动，但由于6月调整幅度已大，建议现时可以选股入场，看好资讯科技、汽车及金融股。

* 其他：

--友邦保险 首席执行官兼总裁杜嘉祺（Mark Tucker）称，随着中国居民收入水平提升，加上低保险渗透率，未来10年中国有望成为友邦最大的市场。

--中联重科 董事长詹纯新表示，首季属于公司调整期，经营已从谷底慢慢回升，从目前来看，上半年没发盈警需要。

--专门生产商务客机的庞巴迪（Bombardier）计划本月底试飞载客最多150人的“C系列”区域航机 (Regional Jet)，与廉航的常用机种，包括空中巴士A320及波音B737客机直接竞争。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。