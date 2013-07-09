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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 08:08 BJT

《香港报摘》--经济日报7月9日

* 要闻版头条：

--中美利淡因素昨日继续夹击港股，开市恐慌半小时，最劲曾跌610点；其后跌势喘定，恒指 低位V形反弹，全日仅跌272点，收报20,582点，以迎战疲弱的中国数据周，但走势料继续波动。

* 其他：

--中银香港 上周突调低香港银行同业拆息按揭（H按）息率20点子后，即时刺激中小型银行。永亨银行透过中原按揭经纪公布，推出全新H按计划，客户可享全期按息低至H加1.65厘，锁息上限低至P减3厘（P为5.25厘）。

--渣打 指出，上半年点心债及存款证的发行额达2,120亿元人民币，但随美国部署退市影响债市投资气氛，料下半年金额或减半，全年发行额约为3,500亿元。

--虽然早前分拆合和香港未完成，但合和 董事总经理胡文新称，将不影响现有项目发展，将待合适时机重启分拆。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)

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