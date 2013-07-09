《香港报摘》--信报7月9日

* 要闻版头条：

--在中国6月和第二季宏观经济数据今天起陆续出炉前，主管经济的两大高层--国务院总理李克强和常务副总理张高丽分别到广西和四川调研，这一举动或预示当前经济形势严峻，即将公布的数据难以乐观。券商对中国经济前景看法也愈来愈淡，认为经济硬着陆的风险正不断增加。

* 其他：

--美银美林董事总经理兼中国策略师崔巍表示，现阶段不是吸纳A股的时候，因最坏时刻尚未来临。他认为，内地要解决内银的贷款过快问题外，关键是打破垄断及削弱政府权力。

--港大零售 计划年内进军内地市场，今年将在上海开设四个Josef Seibel品牌专柜，三年内内地零售店将达31间。公司亦将于年底前在香港新增三间店舖，目前公司在港澳台共有98间零售店。

--花旗及星展香港昨天分别推出全新人民币定期存款优惠。其中，以全新或现有资金于花旗进行一个月或三个月人民币定存，年利率可高达3.5厘，起存额为2万元人民币。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。