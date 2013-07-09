《香港报摘》--信报7月9日

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
* 要闻版头条：
--在中国6月和第二季宏观经济数据今天起陆续出炉前，主管经济的两大高层--国务院总理李克强和常务副总理张高丽分别到广西和四川调研，这一举动或预示当前经济形势严峻，即将公布的数据难以乐观。券商对中国经济前景看法也愈来愈淡，认为经济硬着陆的风险正不断增加。
* 其他：
--美银美林董事总经理兼中国策略师崔巍表示，现阶段不是吸纳A股的时候，因最坏时刻尚未来临。他认为，内地要解决内银的贷款过快问题外，关键是打破垄断及削弱政府权力。
--港大零售 计划年内进军内地市场，今年将在上海开设四个Josef Seibel品牌专柜，三年内内地零售店将达31间。公司亦将于年底前在香港新增三间店舖，目前公司在港澳台共有98间零售店。
--花旗及星展香港昨天分别推出全新人民币定期存款优惠。其中，以全新或现有资金于花旗进行一个月或三个月人民币定存，年利率可高达3.5厘，起存额为2万元人民币。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。