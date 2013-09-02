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亚洲 | 2013年 9月 2日 星期一 08:17 BJT

《香港报摘》--信报9月2日

* 要闻版头条：

--中央续以反贪腐名义整顿内地垄断性的石油行业。继中石油 及昆仑能源 上周有四名高管先后被中纪委调查落马后，他们的前上司、中石油前董事长及国资委主任蒋洁敏亦涉嫌严重违纪，正接受调查，成为十八大后首位被查的中央委员。

* 其他：

--平安保险 执行董事兼总经理任汇川称，今年下半年对金融机构及平保都存在很大挑战，在保险和银行这两大业务方面难见爆发性增长；但长远而言，平保内部订下目标，冀旗下每间子公司能做到收入与盈利，以及股本回报率（ROE）即增长15%左右。

--四环医药 首席营运官贾中新表示，争取独家新药是集团工作重中之重，因其产品毛利率可高达90%。四环收益约六成来自独家新药产品，未来毛利率维持75%至80%水平不成问题。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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