《香港报摘》--信报9月2日

--中央续以反贪腐名义整顿内地垄断性的石油行业。继中石油 及昆仑能源 上周有四名高管先后被中纪委调查落马后，他们的前上司、中石油前董事长及国资委主任蒋洁敏亦涉嫌严重违纪，正接受调查，成为十八大后首位被查的中央委员。