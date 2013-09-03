《香港报摘》--经济日报9月3日

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
* 要闻版头条：
--中国制造业数据造好，券商纷调升经济增长预测，上周一度活跃的中资股淡仓，昨纷纷投降，刺激港股一度急升逾500点，重上牛熊线。港股沽空比率收窄至10.18%，淡仓明显投降后，或有利后市再向上冲。
* 其他：
--长江基建 副董事总经理甄达安表示，公司仍在寻找任何既需要密集资本，又可提供稳定、可预测度高的业务，收购进展将取决有甚么项目在市场放售，并不限于欧洲。
--主要在华东经销高档汽车的永达汽车 指出，乘用车业务的毛利率已走出低谷，不过估计到明年才会明显好转。
--大连港 执行董事兼总经理徐颂表示，公司会密切研究上海自贸区的营运模式，相信自贸区的经验是可复制及推广至其他地区，大连亦正研究相关事宜，认为这对大连港是重大机遇。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。