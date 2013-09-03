《香港报摘》--经济日报9月3日

* 要闻版头条：

--中国制造业数据造好，券商纷调升经济增长预测，上周一度活跃的中资股淡仓，昨纷纷投降，刺激港股一度急升逾500点，重上牛熊线。港股沽空比率收窄至10.18%，淡仓明显投降后，或有利后市再向上冲。

* 其他：

--长江基建 副董事总经理甄达安表示，公司仍在寻找任何既需要密集资本，又可提供稳定、可预测度高的业务，收购进展将取决有甚么项目在市场放售，并不限于欧洲。

--主要在华东经销高档汽车的永达汽车 指出，乘用车业务的毛利率已走出低谷，不过估计到明年才会明显好转。

--大连港 执行董事兼总经理徐颂表示，公司会密切研究上海自贸区的营运模式，相信自贸区的经验是可复制及推广至其他地区，大连亦正研究相关事宜，认为这对大连港是重大机遇。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。