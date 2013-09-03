《香港报摘》--信报9月3日

* 要闻版头条：

--叙利亚紧张局势稍为缓和，令补仓盘急增，加上内地制造业采购经理指数（PMI）报喜，刺激港股反弹逾400点。分析认为，在中东烽烟及外资撤出东南亚等负面情绪笼罩下，内地经济稍为好转仍难以扭转弱势，预期本周中后期港股会再度回软，料于22,000点水平波动。

* 其他：

--据港交所股权披露资料显示，在中石油 宣布高层被调查及辞职后两日，大型基金邓普顿资产管理（Templeton Asset Management Limited），在公开市场减持中石油合共1.94亿股，每股平均作价为8.428港元，共套现16.35亿港元。

--中银人寿执行总裁蔡中虎指出，成立流动销售专队的筹组工作已近完成，稍后将招聘100名销售人员，冀未来非银行保险的新造保费能占该公司整体新造保费的四分一。

--中国中冶 董事长经天亮透露，去年房地产收益252亿元人民币，预期今年目标维持200亿至250亿元。公司有意购入北京、上海土地，亦就横琴发展进行讨论，但下半年资本开支不会大增。(完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。