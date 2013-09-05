《香港报摘》--经济日报9月5日

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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* 要闻版头条：
--豪宅地价一浪低一浪，沙田九肚第56A区579号土地以27.1亿港元由俊和 合组财团投得，楼面地价仅8,382港元，较上月批出同区土地低近8%，分析指该土地景观一般，前后两面均有豪宅物业，加上美国退市加息预期升温，亦令发展商对后市不乐观。
* 其他：
--罗兵咸永道的调查指出，去年私人银行在香港及新加坡，收入增长近32%，跑赢全球平均的17%，但预测港星两地在今、明年两年的增长，将放慢至23%、21%。
--内地有传联想集团 将于9月大幅裁员逾10%至15%，惟联想否认，指公司并无计划环球大幅裁员。声明续指，为加速转型以符合PC+的发展战略，及增加生产效益，公司不时检视公司架构及运作，调整公司及员工架构。
--和黄 零售旗舰屈臣氏集团近年收入表现理想，其中比荷卢（Benelux，比利时、荷兰及卢森堡统称）保健及美容零售业务，上半年同店销售录得增长，今年将继续开新店。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。