《香港报摘》--经济日报9月5日

* 要闻版头条：

--豪宅地价一浪低一浪，沙田九肚第56A区579号土地以27.1亿港元由俊和 合组财团投得，楼面地价仅8,382港元，较上月批出同区土地低近8%，分析指该土地景观一般，前后两面均有豪宅物业，加上美国退市加息预期升温，亦令发展商对后市不乐观。

* 其他：

--罗兵咸永道的调查指出，去年私人银行在香港及新加坡，收入增长近32%，跑赢全球平均的17%，但预测港星两地在今、明年两年的增长，将放慢至23%、21%。

--内地有传联想集团 将于9月大幅裁员逾10%至15%，惟联想否认，指公司并无计划环球大幅裁员。声明续指，为加速转型以符合PC+的发展战略，及增加生产效益，公司不时检视公司架构及运作，调整公司及员工架构。

--和黄 零售旗舰屈臣氏集团近年收入表现理想，其中比荷卢（Benelux，比利时、荷兰及卢森堡统称）保健及美容零售业务，上半年同店销售录得增长，今年将继续开新店。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。