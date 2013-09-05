《香港报摘》--信报9月5日

* 要闻版头条：

--香港长远房屋策略督导委员会日前公布谘询文件中提及以公营房屋为主，令人关注未来私楼供应问题会否进一步影响楼市。近期新盘战主角新世界发展 旗下元朗“溱柏”昨天进行第二轮开售，共推出215个单位发售，仍沽出62%单位。

* 其他：

--摩根士丹利预期，恒生指数 未来12个月目标为24,300点，与昨天收市指数比较，仍有9%升幅；不过，大摩预期恒指将跑输国指、A股及区内其他指数。

--据悉，由于阿里巴巴 最快本月底才提交上市申请，现阶段证监会根本谈不上反对其上市，更遑论已否决阿里巴巴上市；而其上市的最大障碍，是阿里巴巴管理层要求豁免，让其以合伙人形式上市，确保董事局的控制权。

--计划本月下旬上市的本港家庭用品连锁店日本城，根据保荐人中银国际预测，该集团估值约20.04-24.10亿港元，即相当于其2014年预测市盈率为15.8-19倍，与同样经营Living Plaza的永旺 同期市盈率17.2倍相若。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。