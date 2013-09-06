《香港报摘》--经济日报9月6日

* 要闻版头条：

--在三中全会11月召开前，内地楼市处于调控真空期，土地市场再现疯狂。长三角昨日一天内诞生三幅地王。其中新鸿基地产 以217.7亿元人民币拍得上海徐家汇地块；绿地、世茂 等拿下杭州、苏州地块，成为杭州总价地王、苏州楼面单价地王。

* 其他：

--苹果 新款iPhone势于下周登场，惟何时到华备受关注。中电信 旗下北京电信，昨日起率先接受客户预订，意味中国市场或可成为第一批开售的市场。

--澳博 加码投资至250亿港元，发展澳门博彩度假村项目，并与意大利奢华时装品牌Versace签约，由其设计当中一间酒店。

--市传网络游戏公司Forgame已于本周初展开上市前推介，最快月中招股，消息指集资11.7-15.6亿港元。据保荐人摩根士丹利报告，其估值最多达81亿港元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。