《香港报摘》--经济日报9月6日

标题新闻：俄罗斯圣彼得堡地铁爆炸事件造成10人死亡，47人受伤-国际文传电讯社援引俄卫生部长
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 要闻版头条：
--在三中全会11月召开前，内地楼市处于调控真空期，土地市场再现疯狂。长三角昨日一天内诞生三幅地王。其中新鸿基地产 以217.7亿元人民币拍得上海徐家汇地块；绿地、世茂 等拿下杭州、苏州地块，成为杭州总价地王、苏州楼面单价地王。
* 其他：
--苹果 新款iPhone势于下周登场，惟何时到华备受关注。中电信 旗下北京电信，昨日起率先接受客户预订，意味中国市场或可成为第一批开售的市场。
--澳博 加码投资至250亿港元，发展澳门博彩度假村项目，并与意大利奢华时装品牌Versace签约，由其设计当中一间酒店。
--市传网络游戏公司Forgame已于本周初展开上市前推介，最快月中招股，消息指集资11.7-15.6亿港元。据保荐人摩根士丹利报告，其估值最多达81亿港元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选