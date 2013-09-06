《香港报摘》--信报9月6日

* 要闻版头条：

--甫踏入“金九银十”的楼市传统旺季，发展商就疯狂抢地，上海、杭州、苏州三市接连创出天价地皮成交，其中上海徐家汇中心项目，在两家港资地产商争夺下，最终由新地 以217.7亿元人民币夺得。花旗预料，项目完全落成后将为新地每年带来30亿港元的租金收入。

* 其他：

--和电香港 、数码通 、香港电讯 及CSL四间电讯商，营运的2100MHz 3G频谱将于2016年届满，政府并倾向重新拍卖其中三分一频谱。四间电讯商联手聘请顾问公司向政府施压，声称一旦重拍频谱，繁忙时间3G网速平均下跌27%，地铁沿线更会出现断线现象，与政府提出的9%网速下降有大幅差别。

--金隅股份 建议配售A股股份集资，将分别向母公司和基金配售最多5.01亿股A股，每股配售价5.58元人民币，集资27.95亿元人民币。

--旅游业议会将会在中秋假期，一连三日在启德邮轮码头举办邮轮假期博览，向业界及市民推销邮轮产品；但署理旅游事务专员罗淑佩承认，码头的漏水问题仍未完全解决，会督促承建商补救。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。