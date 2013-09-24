《香港报摘》--信报9月24日

* 要闻版头条：

--昨天公布的9月份滙丰中国制造业采购经理人指数（PMI）初值，高于市场预期，并创6个月高位，欧罗区9月份PMI同样造好。虽然中、欧两大经济体制造业都持续扩张，但受到德国选举结果引起的不稳定因素影响，欧洲股市和欧罗均受压，因市场担心德国总理默克尔（Angela Merkel）能否顺利筹组联盟政府。

* 其他：

--三间内地果汁商滙源 、安德利 及海升 被内地媒体指用腐烂变质水果生产果汁，滙源股价曾挫7.7%，收市跌5%，报4.22港元，市值蒸发3.25亿港元。滙源昨晚发声明表示，公司不存在使用变质水果加工果汁情况，又指公司在收购水果时，坚持经过五个程序，并向果农教授水果管理知识及收购标准，确保水果质量合格。

--阿里巴巴就其合伙人制度与港交所 未达共识，来港上市仍是未知之数，但无阻阿里拓展其网络王国。继早前公布与民生银行 合作发展金融业务后，阿里昨天发布通讯应用程式“来往”。

--汽车系统生产商耐世特 6月时因市况不佳延迟上市，今天起再重新招股，由于其全年盈利预测获提高，是次招股价范围较上一次略为提高，市场消息透露，耐世特国际配售已足额。

--恒大地产 上周突然表示，将召开董事会研究分派股息，集团突然派息或与主席的私人股份抵押有关。消息指出，集团主席许家印去年把所持股份抵押予日资基金SPARX，以贷款5亿美元，年利率高达22%，若恒大是次派息率与2011年相若为25%，许家印可获取股息逾18亿港元。但恒大地产否认了上述消息。

--东力实业 今年4月一口气获母公司招商地产注入8个内地地产项目，东力实业昨天宣布，修订向母公司收购资产的交易，把收购的物业项目由原来8个，增至11个，新增3个项目位于佛山及重庆，总建筑面积约91万方米。

--里昂证券认为，本港楼市已经见顶。香港和新加坡可视为全球最进取推出收紧楼市政策的市场，估计香港楼市已经见顶，反映地产股进一步上升的空间有限。

--信贷评级机构穆迪投资服务指出，尽管永亨银行 最后花落谁家仍未明朗，估计该行很大可能由中资机构提出收购，若收购落实，永亨未来或会积极扩张贷款及资产，因而削弱本身的流动性，对信贷前景带来负面影响。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。