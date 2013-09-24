《香港报摘》--经济日报9月24日

* 要闻版头条：

--香港政府最快在本周内公布下季卖地计划，碍于多个铁路项目未必赶及期内招标，当局将加快启德新发展区批地步伐，填补供应真空，惟预算季内出售的土地可提供逾2,100伙，按季下跌约16%。

* 其他：

--地价每况愈下，令港铁 就铁路上盖项目，与政府磋商补地价屡现分歧，以致多个项目迟迟未能达成协议，阻延推出进程，直接影响住宅供应量。港铁冀争取最低价， 港铁预计于本年度内可推出招标的尚有4个项目。

--立法会10月复会，港府正全力争取尽快通过楼市辣招，但多个政党则要求减辣。其中经民联昨日已把豁免港人公司缴交BSD（买家印花税），及对BSD和DSD（双倍印花税）加入日落条款的修订案建议，提交立法会。

--辉山乳业 市传获逾万名散户认购，云游控股 昨日仅次日招股，公开发售已冻资逾127亿港元，随时超购逾百倍。

--市传内地快将公布获扶持的乳品企业名单，扶持金额料逾300亿元人民币，而蒙牛 有望成为5间首批受惠企业之一，昨日股价急升5%至35.65港元，创近6年高位。

--港交所 公布，旗下公司推出的中华交易服务中国120指数期货及恒指波幅指数期货合约，获美国商品期货交易委员会（CFTC）批准，在美国境内销售。

--中保监上月取消传统寿险保证回报率2.5厘后，新华保险 最近推出首只费率市场化保险产品，保证回报率3.5厘。分析认为，将加深对国寿 新业务价值增长的压力。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。