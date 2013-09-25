《香港报摘》--经济日报9月25日

* 要闻版头条：

--新股大热，网络游戏股云游 更打破近年“大价新股少人买”的惯例，获逾万散户追捧。今日截止认购的云游，昨日孖展认购额已逼200亿元港币，公开发售部分超购逾百倍，连承销团也始料不及。

* 其他：

--散户认购云游反应热烈，连本地券商亦要加码筹措资金供客户借贷。海通及信诚两家券商，近日更因而调高借贷利率，海通证券昨日借出的孖展达48亿元港币，较周一的37亿元增加近三成，该行近两日亦把借贷息率由原来的0.99厘调升至1.5厘。

--为加快住宅供应，政府于6月把私楼楼花预售期，由20个月延长至30个月，现陆续有发展商赶售楼，就旗下已完成地基项目申请售楼纸，如会德丰地产将军澳项目等，料新供应陆续有来。

--虽然美国将收水时间表押后，但收水势在必行，本港实施联滙制度，必受美国货币政策牵引。“联滙之父”祁连活（John Greenwood）称，本港没理由现在将联滙脱鈎，否则会将通胀进一步推高。

--渣打香港自本季起以1年期3厘高息吸纳人民币存款，该行香港及大中华区存款及按揭业务主管王维宪指，第三季个人银行人民币存款增长逾两成，年初至今升近45%，跑赢市场升幅。息率料平稳，维持2.5至3厘。

--阿里巴巴赴港上市计划，一直有传公司冀以合伙人等方式保留现有管理层「以小控大」格局，与监管机构在股东权益保障原则上未达共识。 港交所 行政总裁李小加昨指出，香港证券监管结构、法律完善，看不出需要改变。

--汉能太阳能 终进军下游电站，承建青海及新疆的两个地面电站项目，总装机容量120兆瓦，刺激股价升逾6%。管理层称，未来拟转型以兴建及销售电站为收入来源。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。