《香港报摘》--信报9月25日

* 要闻版头条：

--本港强积金制度再受抨击，工联会分析指出，强积金在短、中及长期的表现均良莠不齐，回报随时跑输通胀。按5年期计算，有近九成基金回报低于通胀。另外，过去一年强积金的基金数目增至550只，不少基金资产规模小，收费难以下调，工联会立法会议员邓家彪建议精简基金数目，上限为100只，及采取措施令收费进一步减低。

* 其他：

--有上海学者建议特区政府放弃港元改用人民币，从而化解上海自贸区对香港的威胁。行政长官梁振英昨天回应传媒提问时强调，《基本法》规定，香港的法定货币是港元，而香港作为国家的国际金融中心，高度开放，优势明显。

--中粮集团整合旗下地产业务终于有新进展，将向其一年多前购入的“壳股”侨福企业 ，注入本港及其内地等一、二线城市的12项商用物业，涉资141亿元人民币，并将改名“中粮置地”，这预期注资陆续有来。中粮入主仍未够两年就作出重大注资，该项交易将被视为新上市申请。

--上海商业银行上半年纯利8.8亿港元，按年增长8.2%，主要是受惠于贷款增长及净息差扩阔。行政总裁兼常务董事郭锡志指出，由于人民币存款增加，惟人民币业务出路相对较窄，或对未来净息差有所影响。

--私人财富管理公会于本月正式成立，主要目的为推动本港私人银行及财富管理业务发展而筹组的行业组织。香港银行公会及其成员相信，新公会的成立将有助维持香港作为主要金融中心的地位及竞争力。

--内地分店主要集中在上海的翠华 ，昨公告表示将斥资3000万元人民币在上海郊区收地买楼，建设中央厨房。

--深陷财政危机及刑事官司缠身的前政务司司长许仕仁，昨日被其中一名债主东亚银行 入禀高等法院申请破产。事实上，许仕仁在过去半年内，已先后4次被入禀追收债务，债主包括3间银行及1间财务公司，累计欠款估计接近7500万港元。

--先施百货 毋惧本港零售市道增长放缓，在旺区开新店，计划斥资1亿港元在中环、铜锣湾及旺角开设百货店；但先施表示，公司不会抢地舖，因其租金高昂，将以楼上舖的方式开店，目标把百货店增至10间。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。