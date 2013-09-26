《香港报摘》--经济日报9月26日

* 要闻版头条：

--数月反覆拉锯谈判，阿里巴巴跟港交所 始终未能就合伙人上市建议达共识，市传双方洽谈已经告终，集团亦已着手筹备到美国上市，千亿新股恐与香港擦身而过。 美上市中资企业，近3年有40家退市。

* 其他：

--新股现高潮，资金热捧网页及手机游戏商云游 ，公开发售获2.7万人认购，冻资近546亿港元，成今年新股「冻资王」。另有消息指，运营客户端、网页及手机游戏的IGG（I Got Games）最快下月初以配售形式，登陆本港创业板，惟尚未知集资额。

--传统租务旺季刚过，大屋苑租务市场即时陷入价量齐跌的局面。统计本港25个大型屋苑，红磡黄埔花园及沙田第一城本月（截至22日）较上月全月租务急跌近60%；而25屋苑中，半数录得租金跌幅。

--上海自由贸易试验区本周日（29日）将正式挂牌成立，引来政经界高度关注；据知，港府高层认为，暂时仍未看清其具体内涵，估计最劲的政策于年底才会出台，港府会视此为机遇，而非威胁。

--受惠去年股楼升幅强劲，本港富裕人士持续增加，根据调查，去年本港拥有至少100万美元的人士，大幅上升35.7%至11.4万名，于亚太区排名第6，领先新加坡及台湾。

--本港离岸人民币拆息回软，加上在岸市场主要吸纳长年期资金，港银的短存期定存优惠暂别高息。渣打香港的3个月期人民币定存息，昨下调30点子（100点子等于1厘）至2.5厘。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。