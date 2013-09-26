《香港报摘》--经济日报9月26日

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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* 要闻版头条：
--数月反覆拉锯谈判，阿里巴巴跟港交所 始终未能就合伙人上市建议达共识，市传双方洽谈已经告终，集团亦已着手筹备到美国上市，千亿新股恐与香港擦身而过。 美上市中资企业，近3年有40家退市。
* 其他：
--新股现高潮，资金热捧网页及手机游戏商云游 ，公开发售获2.7万人认购，冻资近546亿港元，成今年新股「冻资王」。另有消息指，运营客户端、网页及手机游戏的IGG（I Got Games）最快下月初以配售形式，登陆本港创业板，惟尚未知集资额。
--传统租务旺季刚过，大屋苑租务市场即时陷入价量齐跌的局面。统计本港25个大型屋苑，红磡黄埔花园及沙田第一城本月（截至22日）较上月全月租务急跌近60%；而25屋苑中，半数录得租金跌幅。
--上海自由贸易试验区本周日（29日）将正式挂牌成立，引来政经界高度关注；据知，港府高层认为，暂时仍未看清其具体内涵，估计最劲的政策于年底才会出台，港府会视此为机遇，而非威胁。
--受惠去年股楼升幅强劲，本港富裕人士持续增加，根据调查，去年本港拥有至少100万美元的人士，大幅上升35.7%至11.4万名，于亚太区排名第6，领先新加坡及台湾。
--本港离岸人民币拆息回软，加上在岸市场主要吸纳长年期资金，港银的短存期定存优惠暂别高息。渣打香港的3个月期人民币定存息，昨下调30点子（100点子等于1厘）至2.5厘。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 曾祥进)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编