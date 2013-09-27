《香港报摘》--经济日报9月27日

中美贸易：把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择--人民日报
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
* 要闻版头条：
--阿里巴巴舍港取美似成定案，投资界认为，本港资本市场面对互联网的大潮流，在坚守投资者保障原则的同时，亦应考虑如何容纳其他股权结构更复杂的公司到港上市，以达双赢局面。阿里巴巴合伙人制度于香港未能过关，公司联合创办人蔡崇信昨首度公开撰文，说明合伙人制度，宗旨非让创始人独揽大权，又质疑香港监管未能与时并进。
* 其他：
--新盘抢“十一黄金周”档期，信置 等大埔白石角海钻天赋海湾首推50伙，实用平均尺价15,493港元，较1、2期同类单位高约1成，折扣高达6%吸客。辣招令内地客近绝迹，十一国庆黄金周，已今非昔比。有代理行表示，今年报名参观示范单位的内地团数目，比高峰期减少70%至80%。
--百亿新股辉山乳业 今挂牌，发行价每股2.67港元，暗盘昨潜水3%。投资界认为孖展客分货较多，令辉山短綫沽压较大，吁散户勿急着损手离场，可作中长綫持有。
--新股接力登场，印尼著名Hartono家族控股的彩色相纸供应商巨星国际 今起招股，最多集资1.74亿港元，入场费每手3,914.06港元。
--由于其他收入大增，玖龙纸业 截至6月底止全年纯利增长9.9%至15.6亿元人民币，但末期息大升6成。市场关注，负债比率再创新高，达121.3%。
--招行 H股供股录得4.5倍超额认购，截至上周四（19日），共收到37.7亿股认购的有效申请，为H股供股股份总数的554.3%。H股供股股份将10月2日开始买卖。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 曾祥进)
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
A股市场在上周五大幅上扬之后，本周一再度陷入窄幅盘整走势。上证综指早盘小幅走高之后随即回落，之后金融权重股护盘指数小幅收跌，收报3266.96点。同时，市场走势出现明显分化，由于银行券商等金融板块表现强势，IH相对抗跌，中小盘个股纷纷走低导致IC主力合约当日跌幅超过0.5%。基差方面，期指表现不佳，贴水再度扩大。截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水17、7.8及35.4点。
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