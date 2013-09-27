《香港报摘》--经济日报9月27日

* 要闻版头条：

--阿里巴巴舍港取美似成定案，投资界认为，本港资本市场面对互联网的大潮流，在坚守投资者保障原则的同时，亦应考虑如何容纳其他股权结构更复杂的公司到港上市，以达双赢局面。阿里巴巴合伙人制度于香港未能过关，公司联合创办人蔡崇信昨首度公开撰文，说明合伙人制度，宗旨非让创始人独揽大权，又质疑香港监管未能与时并进。

* 其他：

--新盘抢“十一黄金周”档期，信置 等大埔白石角海钻天赋海湾首推50伙，实用平均尺价15,493港元，较1、2期同类单位高约1成，折扣高达6%吸客。辣招令内地客近绝迹，十一国庆黄金周，已今非昔比。有代理行表示，今年报名参观示范单位的内地团数目，比高峰期减少70%至80%。

--百亿新股辉山乳业 今挂牌，发行价每股2.67港元，暗盘昨潜水3%。投资界认为孖展客分货较多，令辉山短綫沽压较大，吁散户勿急着损手离场，可作中长綫持有。

--新股接力登场，印尼著名Hartono家族控股的彩色相纸供应商巨星国际 今起招股，最多集资1.74亿港元，入场费每手3,914.06港元。

--由于其他收入大增，玖龙纸业 截至6月底止全年纯利增长9.9%至15.6亿元人民币，但末期息大升6成。市场关注，负债比率再创新高，达121.3%。

--招行 H股供股录得4.5倍超额认购，截至上周四（19日），共收到37.7亿股认购的有效申请，为H股供股股份总数的554.3%。H股供股股份将10月2日开始买卖。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。