《香港报摘》--信报9月27日

* 要闻版头条：

--今年国庆假期是双辣招推出后的首个“十一”黄金周，尽管受到辣招及一手新例影响，多个新盘仍急赶推售，大埔白石角海钻．天赋海湾昨天突击发出首批50伙价单，成为第四个新近加入黄金周抢客战的新盘，并以贴市价推售，折实平均尺价14,563港元，入场费993.8万港元。

* 其他：

--科网概念股继续获市场资金追捧，云游控股 成功冻结546亿港元资金，暂时成为今年新股冻资王，但市场随即报道其涉嫌侵权的消息。根据新浪网指出，除近日内地知名游戏“古剑奇谭”的运营商，对云游控股子公司广州维动早前所提出的诉讼外，有指云游控股自营发行平台91wan更因低俗宣传，而被文化部4次点名批评。

--利丰 最大客户之一沃尔玛（Wal-Mart），被传削减本季度及下季度予供应商的订单，沃尔玛发言人反驳报道误导，利丰亦发声明，澄清并无遭沃尔玛取消订单，沃尔玛继续如常向其下明年订单。

--新世界发展 昨公布全年业绩，去年来自本港的物业销售收入大增3倍的带动下，核心盈利增长26%至63.3亿港元，符合市场预期。集团主席郑家纯相信，未来楼市调整幅度最多只会下跌10%，并认为政府不应该“减辣”，但可以微调。

--香港与伦敦推动国际人民币业务发展的合作小组昨日在港召开第3次会议，并就未来的发展，同意进一步拓展提高人民币流动性及减低外汇交易结算风险的市场安排，推广并增加与内地的双向资金流动渠道。

--本地流动电话的无限数据月费计划即将画上句号。继和电香港 旗下的3香港、数码通 及one2free后，仍一度提供“4G无限上网”的 ，近日亦悄悄取消相关计划。

--继去年3香港与WhatsApp合作推出数据漫游优惠计划，和电香港 旗下3香港再伙拍另一流行通讯应用程式LINE，推行优惠数据月费计划。客户最低付出月费18港元，即可在LINE通讯程式享用无限数据服务。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。