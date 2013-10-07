《香港报摘》--经济日报10月7日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 要闻版头条：
--新地 西南九龙豪宅“天玺”昨天突击开价，推181个单位，平均尺价2.9万港元，较二手价低逾一成，并罕有推四重优惠，若全数取得减价高达三成。
* 其他：
--香港银行公会下周北上拜访内地财金官员，料再争取放宽港人每日两万元人民币兑换上限。有本港中资银行高层，若放宽兑换限制会有两种可能，一是继续透过上海兑换窗口，即在岸价（CNY）兑换但扩大金额；或可改采新加坡模式或非港人模式，即在港全以离岸价（CNH）兑换。
--港交所 去年底以“天价”购入的伦敦金属交易所，暂未创造股东价值，但预计明年下半年推出的自营结算所，却可望为盈利初见曙光。
--瑞安建业 宣布，以总代价3.3亿元人民币收购江苏九西建设的65%股权，后者主要资产为位于南京市江宁区总占地面积约11.05万平方米的地块，计划发展为商住项目。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。