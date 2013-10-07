《香港报摘》--经济日报10月7日

* 要闻版头条：

--新地 西南九龙豪宅“天玺”昨天突击开价，推181个单位，平均尺价2.9万港元，较二手价低逾一成，并罕有推四重优惠，若全数取得减价高达三成。

* 其他：

--香港银行公会下周北上拜访内地财金官员，料再争取放宽港人每日两万元人民币兑换上限。有本港中资银行高层，若放宽兑换限制会有两种可能，一是继续透过上海兑换窗口，即在岸价（CNY）兑换但扩大金额；或可改采新加坡模式或非港人模式，即在港全以离岸价（CNH）兑换。

--港交所 去年底以“天价”购入的伦敦金属交易所，暂未创造股东价值，但预计明年下半年推出的自营结算所，却可望为盈利初见曙光。

--瑞安建业 宣布，以总代价3.3亿元人民币收购江苏九西建设的65%股权，后者主要资产为位于南京市江宁区总占地面积约11.05万平方米的地块，计划发展为商住项目。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。