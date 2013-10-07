《香港报摘》--信报10月7日

* 要闻版头条：

--辣招及一手新例拖累豪宅市道疲弱，新地 狠削九龙站豪宅“天玺”货尾售价，首批推出的181个单位平均尺价29,098港元，即供买家可获14%基本折扣，平均尺价降至2.5万港元，并为内地买家及公司客回赠高达七成税务优惠，总计削价近30%发售。

* 其他：

--新股市场气氛近日火热，不少企业加快步伐落实上市计划。据初步市场统计，截至现时为止，已最少有12家企业计划年底前在港上市，集资最多逾721亿港元。

--在香港代理多个超豪品牌的森那美香港汽车业务董事总经理吴闻强表示，近两年内地汽车市场虽然整体销量增长仍有10﹪，但车厂供应计划基本维持约两成增幅，过量的供应要被市场消化，只能在车价上让步，经销商利润受到压抑。

--有市场消息指新鸿基公司 旗下的新鸿基金融计划出售财富管理及证券业务。但该公司执董兼行政总裁梁永祥否认传闻，又表示公司并无主动寻找买家，惟不时会有第三方接触新鸿基公司，洽商有关可行性。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。