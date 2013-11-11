《香港报摘》--信报11月11日

* 要闻版头条：

--为进一步推动伊斯兰金融发展，政府有意透过其“政府债券计划”发行伊斯兰债券（Sukuk），现正研究修订《借款条例》配合。市场人士相信，政府此举是希望发挥带头作用，吸引更多私营机构参与。

* 其他：

--市场消息指出，全球最大私募基金之一的华平投资（Warburg Pincus），有可能于今天债券首阶段到期日，向明发集团 提出赎回其价值15.5亿港元可换股债券的要求；据悉，明发因资金紧绌，近日积极向多家基金商讨贷款事宜，惟迄今仍未达成任何协议。

--中骏置业 宣布以35.79亿元人民币，竞得上海虹桥商务区第一、第三号商用地块，这是该公司首次涉足长三角地区。

--内地乳制品生产商原生态牧场今天开始展开路演，暂定本周四开始招股。据市场消息透露，原生态是次计划来港集资约3亿至4亿美元，并且已成功引入蒙牛乳业 为基础投资者。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。