《香港报摘》--信报11月11日

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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* 要闻版头条：
--为进一步推动伊斯兰金融发展，政府有意透过其“政府债券计划”发行伊斯兰债券（Sukuk），现正研究修订《借款条例》配合。市场人士相信，政府此举是希望发挥带头作用，吸引更多私营机构参与。
* 其他：
--市场消息指出，全球最大私募基金之一的华平投资（Warburg Pincus），有可能于今天债券首阶段到期日，向明发集团 提出赎回其价值15.5亿港元可换股债券的要求；据悉，明发因资金紧绌，近日积极向多家基金商讨贷款事宜，惟迄今仍未达成任何协议。
--中骏置业 宣布以35.79亿元人民币，竞得上海虹桥商务区第一、第三号商用地块，这是该公司首次涉足长三角地区。
--内地乳制品生产商原生态牧场今天开始展开路演，暂定本周四开始招股。据市场消息透露，原生态是次计划来港集资约3亿至4亿美元，并且已成功引入蒙牛乳业 为基础投资者。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。