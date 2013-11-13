《香港报摘》--信报11月13日

* 要闻版头条：

--南丰旗下的投资公司兴致（Nice Cheer Investment Limited），与税务局就2.5亿港元未变现利润税款的诉讼，自2007年对簿公堂至今，终审法院昨天裁定税务局败诉。案件将成为案例，企业财务报表上的未变现利润将不视为评税利润（taxable profits）。

* 其他：

--拍卖行一直被视为高利润行业，据市场消息指出，专门在内地从事拍卖行业的保利文化集团，期望今年内完成来港上市计划。

--大市向好，兴业太阳能 趁势配股，以先旧后新方式配售3,200万股，每股作价7.98港元至8.29元，配股约筹2.65亿港元。

--澳门政府现金分享计划踏入第七年；昨天澳门特首崔世安宣布提高2014年度派发金额，永久居民每人获发9,000元澳门元，非永久居民则获发5,400澳门元，两者分别较2013财政年度增加1,000元及600元，为措施推行以来最高。

--来港上市已十年的内地国有房企首创置业 昨天宣布，以折让46%的价格、总额3.51亿港元向联旺收购钜大国际 66%股权，并可能进一步提出全购，将其持股比例增至75%。

--香港每人每日兑换人民币2万元上限有望放宽，星展香港执行董事及高级经济师梁兆基周二称，过去一年有余缺乏利好政策催化，令企业的人币使用量停滞不前，惟预料随本港人币兑换上限放宽或移除，企业人民币业务或于明年转趋活跃。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。