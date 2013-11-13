《香港报摘》--经济日报11月14日

更新版 1-韩国数据：3月通胀率2.2%创近五年最高，因食品和服务价格上涨
路透首尔4月4日 - 韩国3月消费者物价创近五年来最高升幅，因生鲜食品和服务业价格上涨，暗示在消费者信心多月来因政界贪腐丑闻而呈现疲软后，国内需求出现反弹。
* 要闻版头条：
--三中全会后，中港股市以急跌作回应，重磅股腾讯 及内银股成重灾区，拖累恒指急跌437点或1.9%，为近三个月最大跌幅。 看淡后市的投资者随即涌出，大市沽空比率逾一成，见两个月高位。
* 其他：
--中资国企再次夺地，荃湾西青龙头限量地由中冶 以5亿港元投得，楼面地价3,788港元，接近市场预期上限，亦是该集团首度投得官地。
--有接近交易人士透露，近三年两度来港启动上市计划的光大银行 初步预计圣诞节前成事。另有消息指，最多集资约195亿港元的信达资产，刚结束三天分析师路演，基础投资者名单尚未落闸，初步反应正面。
--于黑龙江经营牧场的原生态牧业 今起招股，集最多38.8亿港元，入场费3,212港元。消息指，国际配售已获超额认购。
--玖龙纸业 公布，已获得国家开发银行合共最多5.3亿美元融资授信，为期1年，按市场优惠率计息。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅；审校 林高丽)
路透首尔4月4日 - 韩国3月消费者物价创近五年来最高升幅，因生鲜食品和服务业价格上涨，暗示在消费者信心多月来因政界贪腐丑闻而呈现疲软后，国内需求出现反弹。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
* 美元/日圆触及一周低点，美国公债收益率亦触及一个月低点 * 欧元兑美元涨势因德债收益率下跌而受抑 * 澳元等待从澳洲央行的利率决议中获得交投线索 路透东京4月4日 - 美元兑日圆周二走势摇摆不定，因避险情绪弥漫整个市场。 投资者的风险偏好本周因诸多因素受到抑制，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平即将会晤前的市场谨慎情绪，以及俄罗斯圣彼得堡地铁周一发生的疑似自杀式炸弹袭击。 “美元兑日圆因利差因素而承压，美债收益率滑落至一个月低点，华尔街对表现良好的数据未予理会，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota称。 美元延续隔夜跌势，兑日圆 跌0.15%至110.685，为一周来的最低水平。 欧元兑美元 持稳，报1.0666美元，隔夜仅涨0.2%左右，俄罗斯圣彼得堡发生爆炸事件引发避险潮，导致德国公债收益率急剧下跌，欧元涨势因此放缓。 亚洲时段的关注焦点是澳洲央行今日晚些时候将公布政策决定。 外界普遍预期澳洲央行将维持利率在纪录低位1.5%不变