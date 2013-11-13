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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 07:57 BJT

《香港报摘》--经济日报11月14日

* 要闻版头条：

--三中全会后，中港股市以急跌作回应，重磅股腾讯 及内银股成重灾区，拖累恒指急跌437点或1.9%，为近三个月最大跌幅。 看淡后市的投资者随即涌出，大市沽空比率逾一成，见两个月高位。

* 其他：

--中资国企再次夺地，荃湾西青龙头限量地由中冶 以5亿港元投得，楼面地价3,788港元，接近市场预期上限，亦是该集团首度投得官地。

--有接近交易人士透露，近三年两度来港启动上市计划的光大银行 初步预计圣诞节前成事。另有消息指，最多集资约195亿港元的信达资产，刚结束三天分析师路演，基础投资者名单尚未落闸，初步反应正面。

--于黑龙江经营牧场的原生态牧业 今起招股，集最多38.8亿港元，入场费3,212港元。消息指，国际配售已获超额认购。

--玖龙纸业 公布，已获得国家开发银行合共最多5.3亿美元融资授信，为期1年，按市场优惠率计息。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅；审校 林高丽)

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