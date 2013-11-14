《香港报摘》--信报11月14日

* 要闻版头条：

--在新界东北持有大量农地的恒地 ，罕有地以高于市场预期上限三成的28.88亿港元，夺得上水古洞限量住宅地，并计划以逾50亿港元发展项目。业界人士认为，恒地以进取价进军东北，可率先为该区发展定位，估计未来单位实用尺价动辄逾1.3万港元。

* 其他：

--内地科技网站猎云网指出，腾讯 在互联网金融领域上加紧谋划布局，正洽购内地P2P公司“人人贷”。

--大陆旅客消费模式逐渐改变，由游览传统旅游景点转战新界区商场，令坐拥全港最多商场的领汇 受惠，集团昨天公布截至9月止中期业绩，收益按年稳步提升9.3%，至34.93亿港元，每基金单位中期获分派80.22仙，为上市以来最高。

--绿地香港 自被绿地集团「借壳」后，虽已先后获注入杭州及昆明项目，但集团主席张玉良接受访问时强调，今后绿地香港将是集团拓展海外业务及酒店业的子公司，并透露最快在明年上半年注入首个位于韩国的海外项目。

--苏黎世香港人寿以业绩欠佳为由，决定结束直属保险代理人销售产品模式，辞退近800名保险经纪及员工，涉全港约16万张保单。经纪发起今天到金钟政府总部请愿，希望政府介入事件。

--市场消息指出，恒地 主席李兆基旗下的兆基财经，昨天斥资逾4亿港元，以高溢价购入旭辉控股 ，持股比例约4%。有关股份昨早上板，刺激旭辉成交量按日急增超过60倍，股价逆市升近2%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。