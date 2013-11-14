《香港报摘》--信报11月14日

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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* 要闻版头条：
--在新界东北持有大量农地的恒地 ，罕有地以高于市场预期上限三成的28.88亿港元，夺得上水古洞限量住宅地，并计划以逾50亿港元发展项目。业界人士认为，恒地以进取价进军东北，可率先为该区发展定位，估计未来单位实用尺价动辄逾1.3万港元。
* 其他：
--内地科技网站猎云网指出，腾讯 在互联网金融领域上加紧谋划布局，正洽购内地P2P公司“人人贷”。
--大陆旅客消费模式逐渐改变，由游览传统旅游景点转战新界区商场，令坐拥全港最多商场的领汇 受惠，集团昨天公布截至9月止中期业绩，收益按年稳步提升9.3%，至34.93亿港元，每基金单位中期获分派80.22仙，为上市以来最高。
--绿地香港 自被绿地集团「借壳」后，虽已先后获注入杭州及昆明项目，但集团主席张玉良接受访问时强调，今后绿地香港将是集团拓展海外业务及酒店业的子公司，并透露最快在明年上半年注入首个位于韩国的海外项目。
--苏黎世香港人寿以业绩欠佳为由，决定结束直属保险代理人销售产品模式，辞退近800名保险经纪及员工，涉全港约16万张保单。经纪发起今天到金钟政府总部请愿，希望政府介入事件。
--市场消息指出，恒地 主席李兆基旗下的兆基财经，昨天斥资逾4亿港元，以高溢价购入旭辉控股 ，持股比例约4%。有关股份昨早上板，刺激旭辉成交量按日急增超过60倍，股价逆市升近2%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅；审校 林高丽)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。