《香港报摘》--信报11月15日

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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* 要闻版头条：
--西九两豪宅盘成功“鼓起”一手楼市气氛，不少发展商看准时机及追赶业绩，积极部署推盘发售，新盘新一轮混战即将展开。由于多个新盘单位数目逾千伙，连同已批预售及发售中的大型项目，粗略统计即时可推售单位多达6,820伙，新盘理想销情能否持续，仍成疑问。
* 其他：
--“港股直通车”重开迟迟未有消息，促使本地经纪行北上招揽客户买卖港股。近日证监会放宽对经纪行的限制，只要在开户过程中符合香港的规定，持牌发团可以在内地吸纳客户，间接舒缓中小型经纪行缺乏发展空间的问题。
--刚于日前公布调整业务策略，并明言将收缩或退出未符策略目标业务的渣打集团 ，正计划裁减其私募基金部门约12%的人手，令有关部门人手减至约100人。
--内地医院营运商凤凰医疗昨天正式展开路演，市场人士透露，按招股价每股5.88至7.38港元计算，即相当于2014年预测市盈率20至25倍，较其保荐人德意志银行早前报告预测的市盈率最高41倍大幅回落。该股将于下周一开始招股。上市代号为1515。
--内地五大汽车集团之一的北汽集团，其董事长徐和谊日前在香港指出，拟明年分拆旗下北汽股份于境外上市，其中香港纳入上市地考虑范围。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 杨淑祯)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。