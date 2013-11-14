《香港报摘》--信报11月15日

* 要闻版头条：

--西九两豪宅盘成功“鼓起”一手楼市气氛，不少发展商看准时机及追赶业绩，积极部署推盘发售，新盘新一轮混战即将展开。由于多个新盘单位数目逾千伙，连同已批预售及发售中的大型项目，粗略统计即时可推售单位多达6,820伙，新盘理想销情能否持续，仍成疑问。

* 其他：

--“港股直通车”重开迟迟未有消息，促使本地经纪行北上招揽客户买卖港股。近日证监会放宽对经纪行的限制，只要在开户过程中符合香港的规定，持牌发团可以在内地吸纳客户，间接舒缓中小型经纪行缺乏发展空间的问题。

--刚于日前公布调整业务策略，并明言将收缩或退出未符策略目标业务的渣打集团 ，正计划裁减其私募基金部门约12%的人手，令有关部门人手减至约100人。

--内地医院营运商凤凰医疗昨天正式展开路演，市场人士透露，按招股价每股5.88至7.38港元计算，即相当于2014年预测市盈率20至25倍，较其保荐人德意志银行早前报告预测的市盈率最高41倍大幅回落。该股将于下周一开始招股。上市代号为1515。

--内地五大汽车集团之一的北汽集团，其董事长徐和谊日前在香港指出，拟明年分拆旗下北汽股份于境外上市，其中香港纳入上市地考虑范围。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。