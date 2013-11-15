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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 08:11 BJT

《香港报摘》--经济日报11月15日

* 要闻版头条：

--联储局“候任主席”耶伦（Janet Yellen）昨就提名出席参议院听证会，阐述货币政策立场。 在率先曝光的证词中，她暗示不会急于收水，与其立场较伯南克（Ben Bernanke）更鸽的形象相符。

* 其他：

--啤酒业务强劲增长，带动华润创业 第3季基本溢利大增36.4%。另华创管理层明言，要在3年内将Tesco内地业务转亏为盈。

--惠于亚洲业务增长理想，保诚 首9个月整体新业务利润增长12%，至19.5亿英镑（约243亿港元）。

--面对内地股市连跌3年，博时基金正力争短期内在港美推出两只总额35亿元人民币的产品，料可吸引外资捞底。 两产品分别为拟在港挂牌的人民币境外合格机构投资者（R QFII)交易所买卖基金，涉资20亿元人民币，及与金瑞基金合作，也是首支与大摩A指数挂钩在纽约上市的RQFII产品，额度15亿元人民币。

--黄金产品增长强劲，加上理想的珠宝产品销售增长，六福集团 发盈喜，预期截至9月底止中期纯利，将较去年大幅上升。去年同期，六福中期纯利为5.58亿港元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅；审校 黄凯)

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