《香港报摘》--经济日报11月15日

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
* 要闻版头条：
--联储局“候任主席”耶伦（Janet Yellen）昨就提名出席参议院听证会，阐述货币政策立场。 在率先曝光的证词中，她暗示不会急于收水，与其立场较伯南克（Ben Bernanke）更鸽的形象相符。
* 其他：
--啤酒业务强劲增长，带动华润创业 第3季基本溢利大增36.4%。另华创管理层明言，要在3年内将Tesco内地业务转亏为盈。
--惠于亚洲业务增长理想，保诚 首9个月整体新业务利润增长12%，至19.5亿英镑（约243亿港元）。
--面对内地股市连跌3年，博时基金正力争短期内在港美推出两只总额35亿元人民币的产品，料可吸引外资捞底。 两产品分别为拟在港挂牌的人民币境外合格机构投资者（R QFII)交易所买卖基金，涉资20亿元人民币，及与金瑞基金合作，也是首支与大摩A指数挂钩在纽约上市的RQFII产品，额度15亿元人民币。
--黄金产品增长强劲，加上理想的珠宝产品销售增长，六福集团 发盈喜，预期截至9月底止中期纯利，将较去年大幅上升。去年同期，六福中期纯利为5.58亿港元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅；审校 黄凯)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)