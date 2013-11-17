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亚洲 | 2013年 11月 18日 星期一 07:58 BJT

《香港报摘》--信报11月18日

* 要闻版头条：

--今年1月正式成立的香港金融发展局，经过大半年研究终于完成首批六份报告，今天向外公布。据悉，报告将列举未来本港金融发展的主要范畴，例如人民币及资产管理等，虽然缺乏惊喜，但报告仔细地提出提升香港国际金融中心地位的可行建议。市场估计，行政长官梁振英可能把建议纳入明年1月发表的施政报告。

* 其他：

--为了配合内地经济发展，港交所 行政总裁李小加近日特别开设“集团战略策划”部门，直接隶属行政总裁办公室，担当类似幕僚的角色。

--中电 总裁潘伟贤昨天透露，已向政府提出明年加电费建议，实际加幅会先与政府磋商，在今年年底公布。他又强调，中电会努力控制成本开支，以维持电费在合理水平。

--投资相连寿险计划的销售新指引于年中实施后，大部分银行暂停销售投连险产品，标准人寿保险（亚洲）香港行政总裁罗伊（Roy Halliday）坦言，投连险的监管确有不一致的情况，会引起市场混淆，冀监管机构能够理顺有关问题。

--顺风光电 宣布，集团收购无锡尚德100%股权权益的重整计划，已获无锡市中级人民法院批准。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 杨淑祯)

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