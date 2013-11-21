《香港报摘》--经济日报11月21日

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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* 要闻版头条：
--百亿国债今出台，市场预期，零售部分息率介乎2.8至3厘，将为历来最高的国债零售票息。 倘30万人认购 料够1人1手 国债机构投资者部分今日开始投标，至于零售国债明日起公开发售。
* 其他：
--港股高位徘徊，新股气氛受惠。凤凰医疗 的国际配售部分，市传更出现罕见提早截止，公开发售冻资达280亿港元。至少4只地产股接力，拟近日开始配股集资近百亿元。
--太阳能产业回暖，股价升浪为投资者带来厚利。身兼全国政协常委、南华体育会会长的金保利 主要股东洪祖杭等，昨批股套现17亿港元，短短半年劲赚近12亿港元。
--中移动 10月份3G上客量为651.7万户，为今年第二低单月净增客数，累计3G客数则达1.76亿户。 10月份中移动3G上客量较9月减少近40%，亦为4月以来最低单月数字。 (完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 杨淑祯)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。