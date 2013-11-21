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亚洲 | 2013年 11月 21日 星期四 08:10 BJT

《香港报摘》--经济日报11月21日

* 要闻版头条：

--百亿国债今出台，市场预期，零售部分息率介乎2.8至3厘，将为历来最高的国债零售票息。 倘30万人认购 料够1人1手 国债机构投资者部分今日开始投标，至于零售国债明日起公开发售。

* 其他：

--港股高位徘徊，新股气氛受惠。凤凰医疗 的国际配售部分，市传更出现罕见提早截止，公开发售冻资达280亿港元。至少4只地产股接力，拟近日开始配股集资近百亿元。

--太阳能产业回暖，股价升浪为投资者带来厚利。身兼全国政协常委、南华体育会会长的金保利 主要股东洪祖杭等，昨批股套现17亿港元，短短半年劲赚近12亿港元。

--中移动 10月份3G上客量为651.7万户，为今年第二低单月净增客数，累计3G客数则达1.76亿户。 10月份中移动3G上客量较9月减少近40%，亦为4月以来最低单月数字。 (完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 杨淑祯)
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