《香港报摘》--信报11月21日

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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* 要闻版头条：
--市场消息透露，政府已完成中电 及电能 “利润管制协议”的中期检讨，今天向能源谘询委员会滙报，惟协议未有重大改动，未来五年两电准许回报率将维持9.99%不变，反映政府无法取得两电同意下调回报及电费。有学者预测，明年中电电费将加4%至5%。
* 其他：
--其士国际 主席周亦卿及其子周维正，以及安宁控股 主席梁荣江，于十多年前代华懋集团前主席龚如心增持安宁控股的股份，以回避大股东提出全面收购的责任。证监会将对3人涉嫌严重违反《公司收购、合并及股份购回守则》展开纪律聆讯，但未公布日期。
--花旗银行投资策略及研究部主管张敏华表示，预测未来6至12个月人民币滙价未必有大幅升值的机会，美元兑人民币滙价于6.08附近，相信内地大量购买美元规模减少作储备货币，并将储备分散至其他地方。加上，内地经济于未来两年会受三中全会针对部分行业价格改革而影响，导致经济增长回落至7%附近，相信人民币不会有过大升值空间。
--神州数码 更改年度结算日，由过去3月底年结提前至12月底，并公布中期业绩，收益按年跌10.1%，至336.3亿港元，纯利更倒退14.6％，至6.3亿港元，不派中期息。 (完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅；审校 林高丽)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。