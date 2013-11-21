《香港报摘》--信报11月21日

* 要闻版头条：

--市场消息透露，政府已完成中电 及电能 “利润管制协议”的中期检讨，今天向能源谘询委员会滙报，惟协议未有重大改动，未来五年两电准许回报率将维持9.99%不变，反映政府无法取得两电同意下调回报及电费。有学者预测，明年中电电费将加4%至5%。

* 其他：

--其士国际 主席周亦卿及其子周维正，以及安宁控股 主席梁荣江，于十多年前代华懋集团前主席龚如心增持安宁控股的股份，以回避大股东提出全面收购的责任。证监会将对3人涉嫌严重违反《公司收购、合并及股份购回守则》展开纪律聆讯，但未公布日期。

--花旗银行投资策略及研究部主管张敏华表示，预测未来6至12个月人民币滙价未必有大幅升值的机会，美元兑人民币滙价于6.08附近，相信内地大量购买美元规模减少作储备货币，并将储备分散至其他地方。加上，内地经济于未来两年会受三中全会针对部分行业价格改革而影响，导致经济增长回落至7%附近，相信人民币不会有过大升值空间。

--神州数码 更改年度结算日，由过去3月底年结提前至12月底，并公布中期业绩，收益按年跌10.1%，至336.3亿港元，纯利更倒退14.6％，至6.3亿港元，不派中期息。 (完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。