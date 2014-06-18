《香港报摘》--经济日报6月19日

亚洲汇市：土耳其里拉兑美元走坚至3.64，土总统之前宣布全民公投获胜
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
* 要闻版头条：
--美国联储局完成一连两天会议，维持超低息及宽松政策不变，惟局内成员调高之后两年的息率预期，至1.125厘及2.5厘，似暗示加息步伐将轻微加快。
* 其他：
--由方兴地产 分拆的酒店房托股金茂信托（新上市编号＂6139＂）今天开始招股，市场消息指，金茂国际配售已超购两倍，获多个长线基金认购。
--宝威 公布，向海尔电器 控制性股东海尔投资，收购青岛海尔家居集成，以经营中国家居集成及发展物联网业务。
--继人造蛋后，长实 主席李嘉诚的维港投资再投资生物科技，以1,000万美元投资生物材料科技公司Modern Meadow，后者产品包括人造皮革，甚至人造牛肉。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。