《香港报摘》--经济日报6月19日

* 要闻版头条：

--美国联储局完成一连两天会议，维持超低息及宽松政策不变，惟局内成员调高之后两年的息率预期，至1.125厘及2.5厘，似暗示加息步伐将轻微加快。

* 其他：

--由方兴地产 分拆的酒店房托股金茂信托（新上市编号＂6139＂）今天开始招股，市场消息指，金茂国际配售已超购两倍，获多个长线基金认购。

--宝威 公布，向海尔电器 控制性股东海尔投资，收购青岛海尔家居集成，以经营中国家居集成及发展物联网业务。

--继人造蛋后，长实 主席李嘉诚的维港投资再投资生物科技，以1,000万美元投资生物材料科技公司Modern Meadow，后者产品包括人造皮革，甚至人造牛肉。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。