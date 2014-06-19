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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 08:05 BJT

《香港报摘》--信报6月19日

* 要闻版头条：

--尽管香港痛失＂新股王＂阿里巴巴集团 来港上市，但政府和证监会力撑与阿里合伙人制度不相容的＂同股同权＂制度。由业界人士组成的金融发展局提出多项建议，例如设立专为较高风险上市公司而设的＂专业板＂、法律架构多元化等，被视为为阿里度身订造，金发局否认变相建议放宽本港监管标准。

* 其他：

--A8电媒 主席兼首席执行官刘晓松在股东会后向传媒透露，正与小米洽谈合作计划，两个月内公布细节，刺激该股大升23.3%后停牌。

--汇银家电 上月底宣布进军内地彩票销售，公司主席兼行政总裁曹宽平表示，将利用旗下2,700个销售点出售彩票，拟先专注于江苏与安徽省拓展新业务。

--中国联通 投资30亿港元在港兴建的首个海外数据中心--中国联通（香港）环球中心，预计于2016年上半年完成。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
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