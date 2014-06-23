《香港报摘》--经济日报6月24日

中国贸易：中国考虑对食糖进口加征特别关税--消息人士
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
* 要闻版头条：
--港股昨高低波幅达591点，汇丰制造业采购经理指数（PMI）胜预期，但中港股市早段升势仅昙花一现，高位无以为继，午后期指沽空盘涌现，拖累恒指10分钟内急跌247点。瑞信私人银行大中华证券研究主管周雯玲认为，大市急挫只是市场炒跌藉口。
* 其他：
--距离6月底半年结仅余约一星期，人民币资金争夺战略升温，最新三家中资银行上调定期存款息率。其中集友银行推出18个月高息定存，指定理财客户存入新资金20万元人民币，年利率3.25厘。
--科网新股天鸽（新上市编号1980）凭＂网上KTV＂独特业务模式受关注。公司最多集资16亿港元，刘央掌舵的西京投资、内地奇虎360 为基础投资者。
--京信通信 主席霍东龄称，前几年公司经营较困难，但随着内地今年推出4G服务，海外业务亦增长，业务最好的机会已来到。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5