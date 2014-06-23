版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 07:55 BJT

《香港报摘》--经济日报6月24日

* 要闻版头条：

--港股昨高低波幅达591点，汇丰制造业采购经理指数（PMI）胜预期，但中港股市早段升势仅昙花一现，高位无以为继，午后期指沽空盘涌现，拖累恒指10分钟内急跌247点。瑞信私人银行大中华证券研究主管周雯玲认为，大市急挫只是市场炒跌藉口。

* 其他：

--距离6月底半年结仅余约一星期，人民币资金争夺战略升温，最新三家中资银行上调定期存款息率。其中集友银行推出18个月高息定存，指定理财客户存入新资金20万元人民币，年利率3.25厘。

--科网新股天鸽（新上市编号1980）凭＂网上KTV＂独特业务模式受关注。公司最多集资16亿港元，刘央掌舵的西京投资、内地奇虎360 为基础投资者。

--京信通信 主席霍东龄称，前几年公司经营较困难，但随着内地今年推出4G服务，海外业务亦增长，业务最好的机会已来到。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘

香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐