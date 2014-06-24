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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 08:03 BJT

《香港报摘》--信报6月24日

* 要闻版头条：

--临近半年结及期指结算，港股昨早曾升近200点，惟下午2时开始，港股在期指拖累下突然在一小时内急挫逾400点，并以贴近全日低位收市。有市场人士认为，恒指短期高位已现，将反覆调整。

* 其他：

--万科 B股转H股上市计划，终于落实明天正式在香港挂牌。该公司截至去年12月底止全年，物业结算收入1,235亿元人民币，纯利151.2亿元人民币，资本负债率30.7%。

--商务及经济发展局局长苏锦梁前晚突然前往北京，并与港澳办副主任周波会面，商讨议题包括优化及改善自由行安排，亦讨论到＂一签多行＂政策。他透露，会上已向港澳办及公安部反映市民和业界的意见，但暂未有结论。

--玖龙纸业 董事长张茵表示，今年上半年旗下产品价格保持平稳，与去年底相若；随着下半年出口及内需市场复苏，预计纸品将有加价空间。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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