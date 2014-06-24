《香港报摘》--信报6月24日

港报社评：缺乏友善政策，难以共享单车--信报4月24日
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
* 要闻版头条：
--临近半年结及期指结算，港股昨早曾升近200点，惟下午2时开始，港股在期指拖累下突然在一小时内急挫逾400点，并以贴近全日低位收市。有市场人士认为，恒指短期高位已现，将反覆调整。
* 其他：
--万科 B股转H股上市计划，终于落实明天正式在香港挂牌。该公司截至去年12月底止全年，物业结算收入1,235亿元人民币，纯利151.2亿元人民币，资本负债率30.7%。
--商务及经济发展局局长苏锦梁前晚突然前往北京，并与港澳办副主任周波会面，商讨议题包括优化及改善自由行安排，亦讨论到＂一签多行＂政策。他透露，会上已向港澳办及公安部反映市民和业界的意见，但暂未有结论。
--玖龙纸业 董事长张茵表示，今年上半年旗下产品价格保持平稳，与去年底相若；随着下半年出口及内需市场复苏，预计纸品将有加价空间。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
路透上海4月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(21日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.21%至92.98，较2014年底则仍下跌7.02%。
国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德（Christine Lagarde）上周预测，根据该组织的信息和分析，中国会在中共十九大召开之后推出大规模改革措施。但现在距离十九大召开还有半年多，北京近期已在经济领域推出多项重大改革动作。