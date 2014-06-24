《香港报摘》--信报6月24日

--临近半年结及期指结算，港股昨早曾升近200点，惟下午2时开始，港股在期指拖累下突然在一小时内急挫逾400点，并以贴近全日低位收市。有市场人士认为，恒指短期高位已现，将反覆调整。

--商务及经济发展局局长苏锦梁前晚突然前往北京，并与港澳办副主任周波会面，商讨议题包括优化及改善自由行安排，亦讨论到＂一签多行＂政策。他透露，会上已向港澳办及公安部反映市民和业界的意见，但暂未有结论。