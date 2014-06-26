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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 08:02 BJT

《香港报摘》--经济日报6月26日

* 要闻版头条：

--超额认购逾200倍的畅捷通（上市编号1588）暗盘微升2%。分析指，热爆新股稳赚方程式似失效，吁散户关注个股质素。

* 其他：

--中式餐饮连锁企业富临集团于联交所披露聆讯后资料，截至今年3月底止的财政年度，公司录得纯利1.68亿港元，按年升12.9%。富临计划集资用于未来三年每年在港新开设12家分店，内地每年开设约两家定位较大众化的新餐馆。

--受惠液化石油气业务转录营运盈利，天然气销售同步急增，中国燃气 截至3月底全年盈利增长46.3%至25.8亿港元，胜市场预期。 （完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
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