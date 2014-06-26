《香港报摘》--经济日报6月26日

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
* 要闻版头条：
--超额认购逾200倍的畅捷通（上市编号1588）暗盘微升2%。分析指，热爆新股稳赚方程式似失效，吁散户关注个股质素。
* 其他：
--中式餐饮连锁企业富临集团于联交所披露聆讯后资料，截至今年3月底止的财政年度，公司录得纯利1.68亿港元，按年升12.9%。富临计划集资用于未来三年每年在港新开设12家分店，内地每年开设约两家定位较大众化的新餐馆。
--受惠液化石油气业务转录营运盈利，天然气销售同步急增，中国燃气 截至3月底全年盈利增长46.3%至25.8亿港元，胜市场预期。 （完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G