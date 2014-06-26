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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 08:13 BJT

《香港报摘》--信报6月26日

* 要闻版头条：

--机场管理局上周就兴建＂三跑道系统＂公开环评报告供公众查阅，但未有回应工程造价会否远高于2011年所提及的1,362亿港元。机管局行政总裁许汉忠称，世界各地的机场扩建工程均以用者自付为原则，香港国际机场亦会跟随，暗示一旦第三条跑道正式上马，机场或会增加收费，以应付庞大的工程开支。

* 其他：

--消息人士透露，中国邮政集团旗下的中国邮政储蓄银行，计划于香港及上海两地进行首次公开发售，最快明年上市，集资规模超过40亿美元。

--晨星公司（Morning Star）报告指出，估计阿里巴巴 股权价值达2,200亿美元，IPO融资规模将达260亿美元。

--中银香港 指出，集团（包括中银香港、南洋商业银行及集友银行）于5月19日至本月12日期间所发出为数约3.3万张中银卡（自动柜员机提款卡），因磁带功能问题，相关客户如在海外提款或于银联网络刷卡消费将受影响。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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