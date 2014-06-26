《香港报摘》--信报6月26日

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
* 要闻版头条：
--机场管理局上周就兴建＂三跑道系统＂公开环评报告供公众查阅，但未有回应工程造价会否远高于2011年所提及的1,362亿港元。机管局行政总裁许汉忠称，世界各地的机场扩建工程均以用者自付为原则，香港国际机场亦会跟随，暗示一旦第三条跑道正式上马，机场或会增加收费，以应付庞大的工程开支。
* 其他：
--消息人士透露，中国邮政集团旗下的中国邮政储蓄银行，计划于香港及上海两地进行首次公开发售，最快明年上市，集资规模超过40亿美元。
--晨星公司（Morning Star）报告指出，估计阿里巴巴 股权价值达2,200亿美元，IPO融资规模将达260亿美元。
--中银香港 指出，集团（包括中银香港、南洋商业银行及集友银行）于5月19日至本月12日期间所发出为数约3.3万张中银卡（自动柜员机提款卡），因磁带功能问题，相关客户如在海外提款或于银联网络刷卡消费将受影响。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G