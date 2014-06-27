《香港报摘》--信报6月27日

* 要闻版头条：

--受内地经济增长放缓及打贪政策影响，内地客消费力减弱，直接打击本港依赖自由行的零售商生意，化妆品商莎莎 主席郭少明称，首财季营运表现逊预期，主因内地访港旅客来自二三线城市，消费力较弱，每人平均单价消费明显下降。

* 其他：

--Visa昨天公布，香港Visa payWave把交易额上限由原来500港元，调高至1,000港元，预计今年底将有逾2,000部终端机提供新支付上限。

--建设银行 董事长王洪章透露，建行将积极进行市值研究及管理工作，包括探讨股份回购，使股价更公允地反映该行价值。

--涉及14座旧楼的鰂鱼涌吉祥大厦，经历超过八年酝酿，在昨日最后一批旧楼以底价4.21亿港元循强制拍卖售出后，周大福企业和新世界发展 为首的财团终成功统一项目业权，令这个瞩目的旧楼重建项目得以正式启动。 (完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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