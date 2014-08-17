《香港报摘》--经济日报8月18日

* 要闻版头条：

--港股未站稳25,000点，却先要面对汇丰 权重被削带来的调整风险。不过，基金追货潮未完，大市在资金力撑下仍乐观，恒指潜在上升空间平均达10%。其中霸菱最乐观估计，恒指可望未来6至12个月升约10%至12%，上望28,000点水平。

* 其他：

--内地银行股本周二起陆续公布中期业绩，综合七家券商预测，八家全国性银行上半年纯利增长由5%至14%，以招行 、中行 、农行 及民生银行 较佳。但券商关注银行资产质素加速恶化令信贷成本上升，抵销部分增长。

--德勤中国能源与资源行业主管合伙人阿迪·卡立夫表示，内地油气行业正经历重大改革及潜在重组，油企角色由保护国家能源安全，变为着重股东回报。但内地油气行业非完全市场化，所以无论是经营管道或营销资产，利润均较欧美为高。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。