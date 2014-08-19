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亚洲 | 2014年 8月 19日 星期二 08:24 BJT

《香港报摘》--信报8月19日

* 要闻版头条：

--重磅股中移动 强势连升四个交易日，昨天上涨3.2%，闯六年高位，短短四日间累升12.5%，市值膨胀2,177亿港元。野村证券发表报告，把中移动目标价上调至115港元，全城最牛。

* 其他：

--受累资产质素显着恶化及资本水平急降，重庆农村商业银行 股价昨重挫6%。管理层称，该行下半年贷款拨备将维持平稳，强调至明年底仍可透过利润增长补充资本，目前暂无股本融资或优先股发行计划。

--紫金矿业 总裁王建华表示，环球宏观经济未见明显复苏；加上内地房地产市场疲弱等因素，预计下半年金、铜及铁等金属价格将持续受压，该公司仍维持全年黄金等金属产量目标。

--继小型百货、化妆品及云吞面店后，CEC国际 旗下759阿信屋进军玩具市场。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
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