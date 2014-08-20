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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 08:01 BJT

《香港报摘》--经济日报8月20日

* 要闻版头条：

--欧资续来，港汇 昨午后突高见7.7502，资金扫高一篮子蓝筹及买入盈富基金 ，恒指随即于60分钟内抽升291点，收市企稳25,000关，重回金融海啸前水平。市场预期大市虽然受制＂超买＂，但走势仍反覆向好，有环球基金甚至扬言＂全球牛市未完＂。

* 其他：

--新地 将军澳楼盘＂天晋＂ⅢA昨获批售楼纸，以28个月楼花期成为政府历来批出最长楼花期的项目。示范单位今天曝光，本周内开价，月底可以开卖。

--澳门今年首七个月博彩收入增长放慢至近10%。银河娱乐 副主席吕耀东预测，年内博彩收入可维持双位数增长，意味看好未来数月的赌收增长可止跌回稳。

--碧桂园 总裁莫斌指，中央对房地产分部调控进一步落实，限购放松扩大，相信下半年较上半年表现好，有信心达到全年1,280亿元人民币的销售目标。 (完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
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