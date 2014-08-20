《香港报摘》--经济日报8月20日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 要闻版头条：
--欧资续来，港汇 昨午后突高见7.7502，资金扫高一篮子蓝筹及买入盈富基金 ，恒指随即于60分钟内抽升291点，收市企稳25,000关，重回金融海啸前水平。市场预期大市虽然受制＂超买＂，但走势仍反覆向好，有环球基金甚至扬言＂全球牛市未完＂。
* 其他：
--新地 将军澳楼盘＂天晋＂ⅢA昨获批售楼纸，以28个月楼花期成为政府历来批出最长楼花期的项目。示范单位今天曝光，本周内开价，月底可以开卖。
--澳门今年首七个月博彩收入增长放慢至近10%。银河娱乐 副主席吕耀东预测，年内博彩收入可维持双位数增长，意味看好未来数月的赌收增长可止跌回稳。
--碧桂园 总裁莫斌指，中央对房地产分部调控进一步落实，限购放松扩大，相信下半年较上半年表现好，有信心达到全年1,280亿元人民币的销售目标。 (完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申